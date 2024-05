Fiorentina-Olympiacos: dove vedere in tv e streaming la finale di Conference League, orario e probabili formazioni

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta per affrontare il match più importante della stagione. La Viola si giocherà la finale della Conference League 2023-2024 contro l’Olympiakos ad Atene, in Grecia. La formazione toscana ha l’opportunità di riscattare la delusione della finale della scorsa stagione contro il West Ham e di tornare a vincere un trofeo dopo 23 anni.

La stagione della Fiorentina

La Fiorentina ha concluso un’altra stagione ai vertici del campionato italiano. Dopo il successo sul Cagliari, la Viola ha certificato l’ottavo posto in classifica, garantendosi la partecipazione alla Conference League per il terzo anno consecutivo. Tuttavia, l’obiettivo principale resta sempre quello di migliorarsi. Vincere la Conference League non solo significherebbe conquistare un trofeo, ma permetterebbe alla Fiorentina di partecipare alla prossima Europa League, un passo fondamentale per la crescita societaria.

Il percorso dell’Olympiakos

L’Olympiakos di José Luis Mendilibar ha vissuto una Conference League da sogno. La squadra greca ha eliminato avversari di alto livello, tra cui il Maccabi Tel-Aviv, il Fenerbahce e la grande favorita Aston Villa. Il terzo posto nel campionato greco consentirà ai biancorossi di disputare la prossima Conference League, e una vittoria in finale avrebbe per loro lo stesso significato di crescita e prestigio della Viola.

Olympiacos-Fiorentina: probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Richards; Horta, Carvalho, Hezze; Fortounis, El Kaabi, Podence. All. Mendilibar

Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Richards; Horta, Carvalho, Hezze; Fortounis, El Kaabi, Podence. All. Mendilibar FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; N. González, Beltrán, Kouame; Belotti. All. Italiano

Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; N. González, Beltrán, Kouame; Belotti. All. Italiano Arbitro: Artur Soares Dias (POR)

Artur Soares Dias (POR) Assistenti: Paulo Soares – Pedro Ribeiro (POR)

Paulo Soares – Pedro Ribeiro (POR) Quarto uomo: Glenn Nyberg (SWE)

Glenn Nyberg (SWE) VAR: Tiago Martins (POR)

Tiago Martins (POR) AVAR: Christian Dingert (GER)

Christian Dingert (GER) Supporto VAR: Marco Fritz (GER)

Calendario e programmazione TV

Di seguito, il calendario completo e la programmazione dettagliata della finale della Conference League 2023-2024 tra Fiorentina e Olympiakos:

Mercoledì 29 maggio

Ore 21.00 : Fiorentina-Olympiakos

: Diretta TV : Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), TV8 (canale 125 e 8 dgt)

: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), TV8 (canale 125 e 8 dgt) Diretta Streaming: DAZN, NOW, SkyGO

