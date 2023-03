Il Milan perde 2-1 contro la Fiorentina al Franchi

Il Milan ha subito una sconfitta deludente contro la Fiorentina al Franchi, perdendo 2-1 e concedendo la posizione in classifica alla Lazio. L’allenatore Stefano Pioli ha commentato la partita, affermando che la squadra non ha vinto i duelli e che la Fiorentina ha dominato nel primo tempo. Nonostante ciò, Pioli ha lodato il modo in cui la sua squadra ha interpretato il secondo tempo, nonostante il rigore subito a inizio ripresa. Pioli ha inoltre rassicurato i tifosi che la prestazione di questa sera non avrà impatto sulla partita di Champions League contro il Tottenham, sottolineando che quella sarà una partita “da dentro o fuori”.

Il commento di Italiano

Il commento dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato di entusiasmo per la sua squadra, affermando che finalmente hanno espresso una grande qualità contro una squadra di alto livello come il Milan. Ha inoltre lodato la difesa della sua squadra, nonostante le difficoltà nell’uscita dalla propria area.

È interessante notare come entrambi gli allenatori abbiano riconosciuto i punti di forza dell’altra squadra, ma allo stesso tempo abbiano focalizzato l’attenzione sui punti deboli della propria squadra. Pioli ha ammesso che il Milan non ha fatto bene nei duelli e nel possesso palla, mentre Italiano ha riconosciuto le difficoltà della sua squadra nell’uscire dalla propria area.

Pioli ricorda Astori

Inoltre, è importante sottolineare il pensiero di Pioli per la scomparsa di Davide Astori, avvenuta proprio in questa data. Il ricordo dell’ex difensore della Fiorentina è ancora molto sentito e rispettato nel mondo del calcio, e questo dimostra la sensibilità e l’umanità dell’allenatore del Milan.

Infine, entrambi gli allenatori hanno espresso un certo grado di ottimismo per il futuro. Pioli ha assicurato che la sua squadra sarà pronta per la partita di Champions League contro il Tottenham, mentre Italiano ha sottolineato che la vittoria di questa sera è stata meritata e che la squadra sta crescendo.