Nella serata londinese, Real Madrid ha conquistato la sua quindicesima Coppa dei Campioni, battendo il Borussia Dortmund. Nonostante una prestazione opaca per gran parte della partita, la squadra di Carlo Ancelotti è riuscita a ribaltare le sorti del match con una prestazione incisiva negli ultimi minuti.

Primo tempo: Real Madrid irriconoscibile

Durante il primo tempo, il Real Madrid è apparso abulico, lento e distratto. Le star del centrocampo come Bellingham e Camavinga sono state nettamente sovrastate dalla dinamicità e dalle idee chiare di Sabitzer, Can e Brandt del Borussia Dortmund. I tedeschi avrebbero meritato il vantaggio se non fosse stato per le occasioni mancate da Adeyemi e le parate decisive di Courtois.

Il tecnico del Borussia Dortmund, Terzic, ha saputo preparare la squadra con un approccio pragmatico e tattico, mettendo in difficoltà i blancos. Per i primi tre quarti d’ora, il Dortmund è stato superiore in tutti gli aspetti del gioco, molestando il Real Madrid soprattutto sulla fascia destra con il duo Ryerson-Sancho. L’atteggiamento del Real sembrava più figlio di una fastidiosa arroganza che di una tranquilla fiducia.

Secondo tempo: ilrisveglio dei blancos

Nonostante le difficoltà iniziali, il Real Madrid ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza. L’allenatore Carlo Ancelotti ha saputo attendere il momento giusto per effettuare i cambi necessari, anche se con un certo ritardo. Il gol di Carvajal ha segnato il risveglio della squadra, seguito dalla rete decisiva di Vinicius, che ha chiuso la partita e le speranze del Borussia Dortmund.

La vittoria del Real Madrid ha evidenziato ancora una volta l’essenza stessa del club: un mix di esperienza, talento e capacità di ribaltare le situazioni più complicate. La quindicesima Coppa dei Campioni è un altro tassello nella storia gloriosa del club spagnolo e di Carlo Ancelotti, che continua a scrivere pagine memorabili nel mondo del calcio.

Una vittoria da almanacco

Il trionfo del Real Madrid nella serata londinese è l’ennesima conferma della sua grandezza nel panorama calcistico internazionale. I numeri e le statistiche sono spaventosi e meritano di essere riportati negli almanacchi del torneo più importante. Per Carlo Ancelotti, è stata una notte come tante altre, che prosegue il suo cammino unico, esclusivo e vincente. Il resto, come si suol dire, è solo chiacchiera.

