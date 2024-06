Sconfitta amara per l’Italia di Spalletti contro la Spagna

L’Italia di Luciano Spalletti ha subito una pesante sconfitta per 1-0 contro la Spagna di Luis De La Fuente. Il risultato, causato da un’autorete di Riccardo Calafiori, non riflette completamente il dominio spagnolo. Gli iberici hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, e solo un grande Gigio Donnarumma, autore di almeno 5-6 parate decisive, ha impedito una sconfitta più rotonda.

La Spagna ha mostrato una superiorità tecnica e fisica evidente. De La Fuente ha vinto la partita a scacchi contro Spalletti, che non è riuscito a trovare contromisure efficaci per arginare l’offensiva spagnola. Gli iberici hanno dominato il centrocampo e messo in crisi la difesa italiana, con Di Lorenzo particolarmente in difficoltà contro Nico Williams, migliore in campo.

L’Italia non ha praticamente creato occasioni pericolose. Solo nel finale, durante un forcing disperato, gli Azzurri sono riusciti a creare qualche mischia nell’area spagnola e a guadagnare un paio di calci d’angolo, ma senza successo. La prestazione complessiva della squadra è stata insufficiente, con Donnarumma unico giocatore a salvarsi.

Le speranze di qualificazione

Nonostante la sconfitta, l’Italia ha ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale del torneo. Agli Azzurri basterà un pareggio nell’ultimo match contro la Croazia per assicurarsi il secondo posto nel Girone B. Una vittoria dell’Albania contro la Spagna non influirebbe sulla posizione dell’Italia, grazie alla vittoria per 2-1 nello scontro diretto contro gli albanesi.

Le dichiarazioni di Spalletti

Al termine del match, Luciano Spalletti ha riconosciuto la superiorità della Spagna: “Loro sono stati troppo più forti e hanno vinto meritatamente. La differenza l’ha fatta la freschezza, noi spesso abbiamo fatto letture ritardate. La chiave del problema è che noi siamo stati sotto il livello per reazione e per riguadagnare le posizioni basse, ci hanno creato problemi di velocità di scelte.”

Prossima sfida contro la Croazia

La prossima sfida contro la Croazia sarà decisiva per il destino degli Azzurri nel torneo. Spalletti dovrà trovare le giuste contromisure per affrontare una squadra croata motivata, che ha bisogno di una vittoria per avanzare al turno successivo. La prestazione contro la Croazia sarà cruciale per determinare il futuro dell’Italia nella competizione.

Le pagelle dell’Italia contro la Spagna

Donnarumma 9: straordinario in almeno tre occasioni nel primo tempo, neutralizza i tentativi di Nico Williams, Morata e Fabian Ruiz. Non può nulla sull’autogol di Calafiori. Salva ancora su Morata, evitando un passivo più pesante.

Di Lorenzo 4: imbarazzante.

Bastoni 6: contro un Morata agguerrito e i centrocampisti spagnoli in costante proiezione offensiva, mantiene la calma e minimizza le sbavature.

Calafiori 6: cerca di fare il suo, nonostante la serata difficile con gli spagnoli che attaccano da ogni parte. Sfortunato nell’autogol.

Dimarco 5: fatica a spingere quando il possesso palla è quasi sempre avversario. Spesso sopraffatto dal pressing spagnolo.

Jorginho 4: invisibile per gran parte del tempo, è intrappolato nella ragnatela spagnola. Sostituito a fine primo tempo. Dal 46′ Cristante 5,5: Cerca di portare equilibrio, ma anche lui fatica a tenere il passo.

Barella 5,5: tenta di mettere energia e agonismo, ma la precisione manca.

Chiesa 4: Inefficace nel primo tempo, si nota solo per un tiro fuori misura. Smarrito nei contropiedi. Dal 64′ Zaccagni 5,5: travolto dal gioco spagnolo.

Pellegrini 5: fatica a trovare spazio, specialmente nel primo tempo. Dal 82′ Raspadori 6: prova a scuotere l’attacco, ma il tempo a disposizione è troppo poco.

Frattesi 5: Non riesce a trovare la giusta posizione e ritmo. Dal 46′ Cambiaso 5,5: Cerca di dare equilibrio e coraggio, ma contro questa Spagna è una missione quasi impossibile.

Scamacca 4: naufraga tra le maglie rosse, non riesce a far salire la squadra. Dal 64′ Retegui 6: più dinamico di Scamacca, ma anche lui soffre nel contesto di una partita difficile.

Ct Spalletti 5: Prevedeva una partita difficile, ma non a questo livello. Non riesce a trovare soluzioni contro il possesso palla spagnolo.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook