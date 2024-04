Calisthenics: dall’antica Grecia ad oggi

Le prime tracce del calisthenics ci conducono agli allenamenti dei coraggiosi soldati dell’antica Grecia. Il termine stesso, derivante dalle parole greche “kalós” (bello) e “sthénos” (forza), rivelando il suo scopo originario: forgiare non solo la forza, ma anche l’estetica del corpo. Tuttavia, la sua storia è un intreccio complesso di influenze provenienti da varie discipline fisiche nel corso dei secoli. È solo nel 1800 che il calisthenics ha iniziato a plasmarsi come lo conosciamo oggi, influenzato da figure come i pionieri della ginnastica artistica e gli educatori americani e francesi. Oggi, la definizione di calisthenics abbraccia una vasta gamma di esercizi a corpo libero, includendo la ginnastica artistica, che si è evoluta grazie alla fusione con il mondo moderno del fitness.

Elementi caratteristici

Uno dei tratti distintivi del calisthenics è la sua semplicità. Non richiede costosi attrezzi o macchinari sofisticati; può essere praticato ovunque, dalle palestre agli spazi aperti come i parchi cittadini, e anche a casa. Questa accessibilità lo rende adatto a persone di tutte le età e livelli di forma fisica. Tuttavia, la sua apparente semplicità nasconde una sfida complessa: lo sviluppo simultaneo di forza, mobilità, stabilità e coordinazione attraverso esercizi progressivi che richiedono disciplina e impegno costante.

Diffusione e pratica del calisthenics

Negli ultimi anni, il calisthenics ha conosciuto una crescente popolarità, alimentata dalla diffusione della tecnologia e dall’appeal dello “street workout“. Tuttavia, questa diffusione non è priva di sfide. L’accessibilità del calisthenics ha portato alcuni a praticarlo in modo irresponsabile, concentrandosi esclusivamente sulle acrobazie senza considerare i fondamentali requisiti di forza e mobilità. Questo approccio può essere non solo inefficace, ma anche pericoloso, specialmente per coloro che si avvicinano alla disciplina senza una preparazione adeguata. Infortuni come infiammazioni, contratture e lesioni possono diventare un ostacolo significativo, mettendo a rischio non solo il progresso fisico ma anche il benessere psicologico dell’individuo.

Il calisthenics rappresenta non solo una pratica fisica, ma un viaggio attraverso la storia del fitness e una sfida personale verso il miglioramento del corpo e della mente. E’ necessaria una giusta preparazione e impegno costante per ottenere benefici duraturi, ma è importante approcciarlo con consapevolezza e rispetto per non incorrere in infortuni.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook