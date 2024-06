F1 GP Spagna, gli orari Sky e TV8: dove vederlo in diretta TV e in differita

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Spagna sul circuito del Montmelò, a Barcellona. Dopo una breve sosta, il circus della F1 rientra in Europa per il decimo round stagionale, che si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 giugno. Questo evento rappresenta un momento cruciale per le squadre e i piloti, che dovranno affrontare una delle piste più tecniche e impegnative del calendario.

Il programma del weekend

Il programma del Gran Premio di Spagna seguirà il tradizionale format delle gare europee. Venerdì, i piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere, mentre sabato sarà la volta delle Libere 3 e delle qualifiche. Domenica, infine, si terrà la gara, decisiva per l’assegnazione dei punti validi per le classifiche iridate.

Nel corso del weekend catalano, torneranno a gareggiare anche i piloti della F2, della F3 e della F1 Academy, rendendo il fine settimana ancora più ricco di emozioni e competizioni.

Orari e trasmissioni televisive

Gli orari delle sessioni saranno quelli canonici per il pubblico italiano, che potrà seguire l’intero programma del Gran Premio di Spagna in diretta TV su Sky. Le qualifiche e la gara, inoltre, saranno trasmesse in chiaro su TV8, anche se in differita. Questo permetterà a tutti gli appassionati di non perdersi neanche un momento di questo atteso evento.

Focus su Ferrari

I riflettori saranno puntati fin da subito sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che avranno degli aggiornamenti sulle loro SF-24. Dopo il disastroso weekend canadese, la scuderia di Maranello è alla ricerca di riscatto. Sarà interessante capire quale sia il divario attuale dalle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, nonché dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, su un tracciato probante come quello del Montmelò.

Il Gran Premio di Spagna rappresenta un banco di prova importante per tutti i team. Le prestazioni sul circuito di Montmelò possono dare indicazioni significative sullo sviluppo delle monoposto e sul prosieguo della stagione. Gli aggiornamenti tecnici e le strategie di gara saranno fondamentali per determinare i vincitori e i vinti di questo round europeo.

Gli orari su Sky del GP Spagna di Formula 1

Sabato 22 giugno

10.40: Sprint Race Formula 3 (Sky Sport F1)

12.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

14.15: Sprint Race Formula 2 (Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

18.00: Gara 1 F1 Academy (Sky Sport F1)

Domenica 23 giugno

08.50: Gara 2 F1 Academy (Sky Sport F1)

10.05: Feature Race Formula 3 (Sky Sport F1)

11.30: Feature Race Formula 2 (Sky Sport F1)

15.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Gli orari su TV8 del GP Spagna

Sabato 22 giugno

18.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 23 giugno

18.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

