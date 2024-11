F1 Las Vegas 2024: Russell in pole, Sainz secondo. Sorpresa Gasly (terzo)

Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2024 hanno regalato emozioni e sorprese, delineando una griglia di partenza che promette una gara avvincente. George Russell, al volante della Mercedes, ha conquistato la pole position con un tempo di 1:32.726, precedendo di soli 0,098 secondi Carlos Sainz su Ferrari. Pierre Gasly, con una prestazione sorprendente, ha portato l’Alpine in terza posizione.

Mercedes in evidenza

La Mercedes ha mostrato un’ottima forma durante tutto il weekend, dominando le sessioni di prove libere. Russell ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della vettura, scegliendo strategicamente di essere l’ultimo a scendere in pista durante la Q3, decisione che gli ha permesso di ottenere la pole. Tuttavia, Lewis Hamilton ha commesso un errore nel suo giro finale, relegandolo alla decima posizione in griglia.

Ferrari competitiva

Carlos Sainz ha confermato la competitività della Ferrari su questo tracciato, assicurandosi la seconda posizione. Il pilota spagnolo ha sottolineato l’importanza di una vittoria per mantenere vive le speranze nel campionato costruttori, evidenziando la necessità di massimizzare i punti in ogni occasione. Charles Leclerc, invece, ha manifestato frustrazione per il quarto posto, lamentando difficoltà nel portare le gomme alla giusta temperatura, un problema che ha afflitto la sua vettura durante tutto il weekend.

Red Bull in difficoltà, McLaren in affanno

La Red Bull ha incontrato più difficoltà del previsto. Max Verstappen, leader del campionato, ha ottenuto il quinto tempo, mentre Sergio Pérez ha vissuto una sessione disastrosa, venendo eliminato in Q1 con il sedicesimo tempo. Questo risultato complica ulteriormente le ambizioni della squadra nel campionato costruttori, dove attualmente inseguono McLaren e Ferrari.

La McLaren, nonostante le aspettative, ha faticato a trovare il ritmo giusto. Lando Norris ha chiuso in sesta posizione, riconoscendo la superiorità di Ferrari e Mercedes su questo circuito. Oscar Piastri, dal canto suo, non è riuscito a entrare in Q3, complicando ulteriormente la situazione del team di Woking nella lotta per il titolo costruttori.

I commenti dei piloti

George Russell (Mercedes) – Pole Position: “Sono estremamente soddisfatto della pole position. La squadra ha lavorato duramente per mettere a punto la vettura, e oggi abbiamo raccolto i frutti di questo impegno. Essere l’ultimo a scendere in pista è stata una scelta strategica che ha pagato. Ora l’obiettivo è mantenere questo ritmo in gara e puntare alla vittoria.”

Carlos Sainz (Ferrari) – Secondo: “È stata una sessione intensa. La vettura si è comportata bene, e il secondo posto è un ottimo risultato. Siamo consapevoli dell’importanza di questa gara per il campionato costruttori, quindi daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.”

Pierre Gasly (Alpine) – Terzo: “Qualificarsi in terza posizione è fantastico per noi. L’Alpine ha mostrato un grande passo avanti, e questo risultato lo dimostra. Sappiamo che la gara sarà impegnativa, ma siamo pronti a lottare e a difendere questa posizione.”

Charles Leclerc (Ferrari) – Quarto: “Non sono completamente soddisfatto del quarto posto. Abbiamo avuto difficoltà a portare le gomme alla giusta temperatura, e questo ha influenzato la nostra performance. Dobbiamo analizzare i dati e trovare soluzioni per essere più competitivi in gara.”

Pagelle qualifiche F1 Las Vegas 2024

George Russell (Mercedes) – Voto 9.5

Prestazione impeccabile per il britannico, che conquista la pole con un giro magistrale. Russell ha saputo sfruttare al massimo la strategia della Mercedes, mantenendo freddezza e precisione. L’unico neo? Un lieve margine di rischio nel ritardare l’ultimo giro, ma il risultato lo premia. Ora gli occhi sono puntati sulla gara, dove dovrà confermare la sua supremazia.

Carlos Sainz (Ferrari) – Voto 8.5

Un secondo posto solido, che riflette il buon equilibrio della Ferrari su questo circuito. Sainz dimostra una grande capacità di adattamento e guida al limite per strappare la prima fila. Tuttavia, manca ancora quel guizzo che potrebbe portarlo in pole. La gara sarà un banco di prova per confermare il lavoro della squadra e puntare a una vittoria strategica.

Pierre Gasly (Alpine) – Voto 9

Una delle sorprese della sessione. Gasly riesce a portare l’Alpine in terza posizione grazie a un giro perfetto, dimostrando di essere un pilota capace di cogliere ogni opportunità. La vettura sembra aver trovato un setup ideale, ma sarà interessante vedere se Gasly riuscirà a mantenere il ritmo anche in gara. Intanto, il suo giro in qualifica resta uno dei momenti più emozionanti della giornata.

