Flavio Briatore torna in Formula 1 con l’Alpine

Flavio Briatore è tornato in Formula 1. La scuderia Alpine ha annunciato la sua nomina come executive advisor del team, una decisione che porta la firma di Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Renault. “Il BWT Alpine F1 Team conferma che Flavio Briatore è stato nominato dall’ad del Gruppo Renault, Luca de Meo, come suo consigliere esecutivo per la divisione Formula 1“, si legge nella nota del team diffusa sui social. Briatore si concentrerà su aree di alto livello del team, tra cui lo scouting dei migliori talenti e la fornitura di approfondimenti sul mercato dei piloti, valutando la struttura attuale e fornendo consulenza su alcune questioni strategiche all’interno dello sport.

Le sfide dell’Alpine

Attualmente l’Alpine sta faticando nel campionato, avendo raccolto solo cinque punti in nove gare finora disputate. Da quasi un mese si rincorrevano le voci del possibile ritorno di Briatore in Formula 1, con un ruolo di supervisore della scuderia francese fortemente voluto dall’amministratore delegato Renault, l’italiano De Meo. Come confermato dal team di base a Enstone, in Inghilterra, Briatore non dovrebbe lavorare sul campo ma occuparsi in generale di aiutare a pianificare il futuro, in vista delle novità tecniche e normative in arrivo in Formula 1 nel 2026, che imporranno scelte importanti anche dal punto di vista economico.

Per Briatore un ritorno atteso

Flavio Briatore, 74 anni, è entrato in Formula 1 nel 1989 come team principal della Benetton. Con la scuderia trevigiana ha vinto tre titoli, due piloti con Michael Schumacher e uno costruttori (1994-95). Successivamente, con la stessa squadra che ha sede a Enstone, ha portato per la prima volta la Renault a vincere il Mondiale con Fernando Alonso (doppietta nel 2005 e 2006 anche nei costruttori). Nel 2022 il suo rientro in Formula 1 come ambasciatore, ora il ritorno vero e proprio in un team, con il ruolo di consigliere esecutivo dell’Alpine.

Le ambizioni di Luca de Meo

La decisione di affidare a Briatore un ruolo così strategico è stata fortemente voluta da Luca de Meo. L’amministratore delegato del gruppo Renault vede in Briatore l’uomo giusto per riportare l’Alpine ai vertici della Formula 1. La sua esperienza e la sua capacità di identificare e coltivare talenti sono considerati cruciali per il futuro del team. Inoltre, la sua competenza nel gestire le dinamiche interne di una squadra di Formula 1 sarà fondamentale per affrontare le sfide tecniche ed economiche che si profilano all’orizzonte.

