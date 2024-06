Verstappen vince in Spagna su Norris e Hamilton. Leclerc (polemico) quinto davanti Sainz

Il Gran Premio di Spagna 2024 ha offerto uno spettacolo tanto intenso quanto controverso, caratterizzato da prestazioni straordinarie e da polemiche interne tra i piloti. Sul circuito di Barcellona, la vittoria è andata a Max Verstappen, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento indiscutibile. Tuttavia, l’attenzione è stata catturata anche dal confronto interno alla Ferrari tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, alimentando discussioni e dibattiti.

Il dominio di Max Verstappen

Max Verstappen ha confermato il suo status di campione del mondo con una prestazione impeccabile in Spagna. Nonostante non avesse la macchina dominante della scorsa stagione, il pilota della Red Bull ha gestito la gara in modo magistrale, conquistando la vittoria grazie a manovre audaci e una gestione delle gomme impeccabile.

La mossa decisiva di Verstappen è avvenuta pochi giri dopo l’inizio della gara, quando ha superato George Russell con una manovra all’esterno, costruendo così il suo vantaggio. Sul podio è salito anche un rinato Lewis Hamilton, che ha effettuato sorpassi spettacolari, tra cui uno decisivo su Sainz.

La reazione McLaren

Lando Norris, partito dalla pole position, ha perso terreno in due momenti cruciali: allo start e dopo pochi giri, quando non è riuscito a superare la Mercedes di Russell, permettendo a Verstappen di costruire il suo vantaggio. La McLaren ha cercato di recuperare con una strategia di gomme fresche, ma Verstappen ha gestito perfettamente la gara, dimostrando ancora una volta la sua superiorità.

Nonostante gli sforzi, la Ferrari ha concluso la gara dietro alle Mercedes, con Sainz e Leclerc rispettivamente in quinta e sesta posizione. Anche Oscar Piastri, Sergio Perez, Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono andati a punti, con una doppia zona punti per l’Alpine che avrà fatto piacere a Flavio Briatore.

La polemica interna alla Ferrari

Charles Leclerc, visibilmente frustrato, ha espresso il suo disappunto nei confronti del compagno di squadra Carlos Sainz. Dopo il quinto posto finale nel GP vinto da Max Verstappen, il monegasco ha criticato pubblicamente l’azione di Sainz nei primi giri della gara.

“La lotta con Sainz ci ha fatto perdere una posizione, oltre che del tempo, è stata una lotta inutile e scorretta,” ha dichiarato Leclerc. Il pilota ha spiegato che durante il briefing pre-gara si era deciso di adottare una strategia di gestione delle gomme, ma Sainz lo ha sorpassato alla fine del rettilineo, danneggiandogli anche l’ala anteriore. “Si tratta di un momento importante per la sua carriera, oltre che della sua gara di casa. Voleva fare una cosa spettacolare, ma questo ci ha fatto perdere una posizione,” ha concluso il monegasco.

La risposta di Sainz a Leclerc

Dal canto suo, Carlos Sainz ha difeso le sue azioni, sostenendo che la situazione richiedeva un attacco immediato. “Per me è stata una situazione molto chiara, avevamo una soft nuova e la Mercedes l’aveva usata, quindi bisognava attaccare e ho fatto esattamente quello,” ha spiegato lo spagnolo. Sainz ha anche sottolineato di aver avuto l’opportunità di attaccare e non poteva aspettare di stare dietro. “Tra l’altro da quel momento in avanti sono andato all’attacco delle Mercedes, sono stato molto vicino a loro al primo stint e volevo andare avanti,” ha aggiunto Sainz, difendendo la sua strategia aggressiva.

L’intervento di Fred Vasseur

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha cercato di minimizzare l’accaduto, sottolineando che il contatto tra Sainz e Leclerc non ha comportato perdite significative. “C’è stato un piccolo contatto tra Sainz e Leclerc ma non abbiamo perso qualcosa,” ha affermato Vasseur. Ha poi evidenziato che il problema principale del weekend è stato il passo gara, suggerendo che il team deve migliorare le qualifiche per evitare di partire in posizioni svantaggiose.

