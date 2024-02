Italia in finale contro la Croazia ai mondiali Doha 2024

Sono bastati otto gol e una prestazione magistrale del Settebello per garantire all’Italia la sua settima finale mondiale di pallanuoto maschile. Il cammino trionfale del team italiano ai Mondiali 2024, ospitati a Doha, in Qatar, ha raggiunto l’apice con una vittoria strepitosa contro la Spagna nella semifinale.

Il prossimo ostacolo sulla strada per il titolo iridato è la Croazia, reduce da una prestigiosa medaglia d’argento agli Europei, si presenterà come un avversario formidabile per il Settebello.

Magia di Condemi e solidità difensiva

Nella semifinale contro la Spagna, l’Italia ha dimostrato un’incredibile solidità difensiva e un gioco di squadra impeccabile, che ha portato a una vittoria per 8-6. Il centrovasca Francesco Condemi è stato il protagonista con il suo talento devastante, contribuendo in modo significativo alla vittoria del Settebello.

Il portiere Marco Del Lungo è stato premiato come MVP della partita, con parate cruciali che hanno mantenuto la Spagna a bada. La sua eccellenza tra i pali è stata determinante per il successo italiano nella semifinale.

Lodi del commissario tecnico e gioventù promettente

Il commissario tecnico italiano, Sandro Campagna, ha elogiato la performance straordinaria della squadra, sottolineando la gestione delle superiorità e l’imperforabilità in difesa. Campagna ha anche evidenziato il ruolo chiave di Condemi nel rompere la resistenza spagnola e ha lodato l’abnegazione dei giovani talenti come Matteo Iocchi Gratta.

La Spagna a testa alta

La Spagna, pur uscendo a testa alta, è stata controllata in modo impeccabile dal Settebello. Il capitano Francesco Di Fulvio ha mostrato una classe cristallina, mentre Alessandro Velotto ha svolto un lavoro oscuro fondamentale. Il dato statistico chiave della partita è emerso nella superiorità numerica, con l’Italia efficace nel controllare le azioni avversarie.

La sfida contro la Croazia

Il prossimo capitolo della storia del Settebello si scriverà nella finale contro la Croazia, che ha superato la Francia ai tiri di rigore. L’Italia cercherà di conquistare il suo nono titolo mondiale, con la finale trasmessa in diretta su Rai Sport HD e disponibile in streaming su Rai Play 3, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15.30 italiane

L’entusiasmo e la determinazione della squadra italiana promettono uno spettacolo avvincente in questa sfida cruciale per la supremazia mondiale nella pallanuoto maschile. Gli appassionati di questo sport non vedono l’ora di tifare per il Settebello e di condividere l’emozione di una possibile vittoria storica.