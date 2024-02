Il protagonista indiscusso del primo tempo è stato Melli, autore di 17 punti che hanno contribuito in maniera significativa alla costruzione del successo italiano. Il suo impatto iniziale, unito a una difesa efficace nei secondi e terzi quarti, ha gettato le basi per il successo senza particolari complicazioni.

La riflessione del CT Pozzecco

Il CT Gianmarco Pozzecco si mostra soddisfatto della prestazione della squadra, nonostante una partenza nervosa che considera comprensibile dopo mesi di assenza dalle competizioni. Pozzecco evidenzia l’importanza della coesione della squadra, che si è sciolta in attacco, rendendo tutto più semplice. Il CT sottolinea la determinazione e l’ardore con cui i giocatori hanno affrontato la partita, confermando il talento della squadra.

Difesa vincente: chiave della vittoria

La vittoria contro una formazione forte come la Turchia, allenata da Ergin Ataman, è stata possibile grazie a una difesa efficace a partire dal secondo quarto, con un notevole aumento di intensità. Pozzecco sottolinea l’importanza di difendere con forza e la voglia di giocare con attaccamento alla maglia, caratteristiche che fanno della Nazionale un team temibile.

Melli pilastro inamovibile

Il CT Pozzecco elogia Nicolò Melli, definendolo uno dei giocatori più forti al mondo. La fiducia nel suo contributo è evidente, e Pozzecco anticipa già che il roster dei 12 per l’Ungheria sarà diverso da quello che ha affrontato la Turchia. Melli rimane un elemento cruciale nella squadra italiana.

Il commento del CT turco Ataman

Anche il CT turco Ataman riconosce il merito italiano, complimentandosi per una difesa aggressiva. Nonostante la sconfitta, Ataman evidenzia la determinazione e l’impegno degli azzurri in campo.

La prossima in Ungheria

Il focus ora si sposta sull’Ungheria, dove la Nazionale italiana volerà per affrontare i padroni di casa. L’appuntamento successivo sarà a giugno, a Folgaria, per preparare il PreOlimpico in Portorico, l’unico varco per accedere ai Giochi di Parigi.

In conclusione, la vittoria a Pesaro rappresenta un importante passo avanti per la Nazionale italiana di pallacanestro, che dimostra di essere pronta per affrontare sfide sempre più impegnative nel percorso verso gli Europei del 2025.