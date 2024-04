Liberty Media e l’acquisizione di Dorna: mossa strategica per il futuro del Motorsport?

In una mossa che ha scosso il mondo del motorsport, Liberty Media Corporation, guidata dal magnate delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento John Malone, ha ufficializzato l’acquisizione di Dorna Sports, ente promotore della MotoGP e di altre competizioni di motociclismo di rilievo. Questo accordo segna un punto di svolta per l’industria, promettendo di riscrivere il futuro del motorsport a livello globale.

Liberty Media: colosso dei Media e dello Sport

Liberty Media si distingue per la sua vasta influenza nel settore dei media, delle comunicazioni e dell’intrattenimento. Con interessi che spaziano dalla radio satellitare con SiriusXM, all’eccellenza nella Formula 1, fino al gigante dell’intrattenimento dal vivo Live Nation, Liberty ha dimostrato una capacità unica di gestire e valorizzare le proprietà nel mondo dello sport e oltre.

La decisione di acquisire Dorna Sports segna un’ulteriore espansione del suo impero nell’ambito sportivo, inglobando eventi prestigiosi come il mondiale Superbike, la MotoE, e la neonata competizione Mondiale Femminile WEC, oltre, naturalmente, alla gioiella della corona: la MotoGP.

L’Acquisizione di Dorna: benefici e sinergie

Battendo la concorrenza di TKO, Liberty Media ha acquisito l’86% di Dorna, lasciando il restante 14% nelle mani del management di Dorna, una mossa che preserva la continuità gestionale e strategica dell’ente. Con questa acquisizione, Liberty non solo espande il suo portfolio di eventi sportivi globali ma acquisisce anche i diritti televisivi e le partnership commerciali che hanno reso la MotoGP un fenomeno globale.

La transazione, valutata 4,2 miliardi di euro, prevede un mix di contanti e azioni, dimostrando la solidità finanziaria e la lungimiranza strategica di Liberty. L’operazione è attesa di completamento entro la fine del 2024, soggetta alle approvazioni degli organi di controllo.

Impatto sull’industria e ambizioni future

L’integrazione di Dorna sotto l’egida di Liberty Media promette di portare nuove opportunità di crescita e sviluppo per la MotoGP e le altre serie. La capacità di Liberty di amplificare il marketing, le narrazioni e l’engagement fan è vista come un catalizzatore per espandere la popolarità della MotoGP, soprattutto nei mercati in crescita e negli Stati Uniti.

Il CEO di Liberty Media, Greg Maffei, e il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, hanno espresso entusiasmo reciproco per questa partnership, sottolineando l’opportunità di crescere lo sport per i fan, i team e i partner commerciali.

Futuro promettente per la MotoGP e Liberty Media?

L’acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media non è solo una transazione finanziaria di rilievo, ma anche una mossa strategica che potrebbe rivelarsi rivoluzionaria per il futuro del motorsport. Con l’impegno a mantenere l’alta qualità e l’appeal globale delle competizioni sotto Dorna, e con le risorse e l’expertise di Liberty in termini di gestione eventi, marketing e narrazioni, il motorsport è sulla soglia di una nuova era di crescita e popolarità globale. Le parti coinvolte sembrano pronte a sfruttare al meglio questa opportunità, promettendo di portare il mondo delle corse motociclistiche a nuovi e inesplorati orizzonti.

