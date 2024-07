Matteo Berrettini inarrestabile: vince a Kitzbuehel e torna Top-40 nel ranking ATP

Matteo Berrettini non smette di stupire e, dopo il trionfo a Gstaad, aggiunge un altro prestigioso trofeo alla sua collezione. Il tennista romano ha conquistato il titolo al torneo di Kitzbuehel in Austria, imponendosi nella finale contro il francese Hugo Gaston con un netto 7-5, 6-3. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo consecutivo nel massimo circuito internazionale per Berrettini, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i grandi del tennis italiano.

Con questa vittoria, Berrettini raggiunge Adriano Panatta nella classifica dei tennisti italiani con più titoli ATP, totalizzando 10 trofei. Solo Jannik Sinner, con 14 titoli, ha fatto meglio. I numeri di Berrettini sono impressionanti: ha vinto 20 set consecutivamente e ha registrato la sua 25ª vittoria su 31 match disputati nel 2024. Questi risultati gli hanno permesso di risalire fino al 40° posto nel ranking mondiale.

La finale contro Hugo Gaston

Nel primo set della finale, la partita è stata molto equilibrata. Hugo Gaston, mancino francese, ha cercato di destabilizzare Berrettini con le sue variazioni di gioco. Tuttavia, nonostante un momento critico nell’ottavo game, Matteo è riuscito a mantenere la calma e a rompere il servizio di Gaston nell’undicesimo gioco, chiudendo il set 7-5.

Il secondo set ha visto un Berrettini in pieno controllo, capace di produrre colpi vincenti con il suo potente diritto. Dopo i break nel quinto e settimo game, Matteo ha vacillato leggermente nell’ottavo gioco, ma ha prontamente ripreso il controllo nel nono, assicurandosi la vittoria con un 6-3.

Le statistiche del match sottolineano la superiorità di Berrettini: il 75% delle sue prime di servizio sono andate a segno, con l’80% dei punti vinti con la prima, rispetto al 63% del suo avversario. Questi dati hanno giocato un ruolo cruciale nel determinare l’esito della partita.

Berrettini: «Gli ultimi mesi sono stati difficili»

Al termine della partita, un emozionato Berrettini ha ringraziato il pubblico e la sua squadra: “Ciao a tutti. Sarò breve con questo discorso, sono davvero distrutto. Mi complimento ancora con Gaston, ha disputato una grande settimana ed espresso un gran tennis. Complimenti anche alla sua squadra, magari giocheremo altre finali”. Ha poi aggiunto, scherzando: “Due vittorie in due settimane, ora possiamo anche smettere di allenarci!”

Berrettini ha sottolineato l’importanza del supporto ricevuto: “Come sapete, per me non è stato facile nei mesi scorsi, ringrazio tutti per il supporto. Il pubblico è stato magnifico, ho sentito tanto affetto e supporto ogni giorno in cui giocavo. Siete stati fondamentali: grazie per avermi spinto a questa vittoria”.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook