Sinner, il sovrano di Melbourne: nuova tirannia sul cemento?

Jannik Sinner, con il suo rovescio incrociato e una precisione chirurgica, si è imposto ancora una volta sul cemento di Melbourne, battendo Alexander Zverev con un netto 6-3, 7-6(4), 6-3 in 2 ore e 42 minuti. Con questo trionfo, il giovane di San Candido raggiunge quota tre titoli del Grande Slam, eguagliando leggende come Arthur Ashe e Guga Kuerten. La domanda che tutti si pongono è chi potrà fermare questo straordinario cammino. Carlos Alcaraz? Un nuovo talento?

Zverev, l’eterno secondo

Per il tedesco, questa è la terza finale Slam persa, un destino che sembra perseguitarlo. Con sportività, ha ammesso: “Jannik, sei troppo forte. Non ho avuto chance.” Sinner, dal canto suo, lo ha incoraggiato: “Continua a credere in te stesso, il tuo momento arriverà.” Ma intanto, Zverev resta un gigante ferito, mentre Sinner domina, armonioso come un orologio svizzero, quasi senza sforzo.

Un gioco senza crepe

La finale ha mostrato un Sinner implacabile: zero palle break concesse, una percentuale di prime palle mostruosa e una calma glaciale che ricorda i grandi del passato. Il pubblico, entusiasta, si è arreso al fatto che questo giovane italiano è destinato a riscrivere la storia del tennis.

Verso una nuova era

Dopo il suo primo Slam a New York l’anno scorso, Sinner ha iniziato il 2025 con la stessa supremazia. 21 vittorie consecutive e quattro titoli ne fanno il padrone indiscusso del circuito. La sfida con Alcaraz, per ora solo ipotizzata, promette di essere il tema dominante del tennis moderno.

Il futuro di Sinner

Con il suo stile elegante e la potenza disarmante, Sinner rappresenta un enigma per i suoi avversari. Melbourne lo acclama, ma per lui è solo l’inizio: “Questa è solo una tappa”, ha dichiarato. Se continuerà su questa strada, il tennis potrebbe aver trovato il suo nuovo sovrano.

Jannik Sinner non è più una promessa: è una certezza. Una macchina perfetta che sta riscrivendo la storia con il suo talento unico e una determinazione inossidabile.

