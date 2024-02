Cosa cambia per gli aiuti ai cittadini italiani nel 2024?

Con l’arrivo del 2024, sono state apportate modifiche significative nel settore immobiliare. Gli sconti precedentemente concessi ai giovani under 36 che acquistano casa sono stati revocati, portando alla reintroduzione delle imposte catastali, ipotecarie e di registro sulla compravendita. Tuttavia, è stata introdotta una garanzia pubblica fino all’80% per i cittadini di età inferiore ai 36 anni con Isee entro i 40mila euro che richiedono un finanziamento per l’acquisto della prima casa, con un fondo dedicato di 282 milioni di euro.

Le nuove disposizioni per i giovani

Il bonus per i neodiciottenni, noto come App18, ha subito un’importante revisione. Invece del pagamento fisso di 500 euro, la nuova formula attribuirà il beneficio in base a criteri di reddito e merito. Inoltre, sono state introdotte la carta cultura e la carta del merito, entrambe da 500 euro e cumulabili. Queste misure mirano a sostenere i giovani con un Isee massimo di 35 mila euro o con il massimo voto di maturità. Tuttavia, i fondi stanziati (190 milioni di euro) potrebbero non essere sufficienti per coprire tutte le richieste.

Incentivi per le famiglie lavoratrici

Le mamme lavoratrici con tre figli o più potrebbero beneficiare di un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali, fino a 250 euro in più al mese, mentre per quelle con due figli è previsto uno sgravio fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Queste misure mirano a sostenere le famiglie lavoratrici e ad alleviare il peso finanziario delle spese familiari.

Sostegno agli asili nido e alla spesa alimentare

Per quanto riguarda gli asili nido, è stato incrementato il bonus per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro e almeno un figlio sotto i 10 anni, salendo a 2.100 euro annui per pagare le rette. Inoltre, è stato introdotto il contributo della Carta spesa ‘Dedicata a te’, destinata ai cittadini con Isee al di sotto dei 15mila euro, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con un fondo di 600 milioni di euro.

Incentivi per i trasporti e la salute mentale

È stato previsto un bonus trasporti da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici, riservato a chi ha Isee fino a 15mila euro e possiede la social card ‘Dedicata a te’. Infine, si è raddoppiato lo stanziamento per il bonus psicologo, con un tetto massimo di 1.500 euro per redditi inferiori a 15mila euro, contribuendo così a coprire i costi delle sedute di psicoterapia.

In conclusione, il 2024 porta con sé una serie di cambiamenti significativi negli aiuti e nei bonus destinati ai cittadini italiani, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e alleviare le difficoltà economiche in vari settori della vita quotidiana.