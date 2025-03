L’era degli hotel smart, l’AI trasforma il modo di viaggiare

Nell’era del digitale avanzato, la tecnologia si integra sempre più in ogni aspetto della nostra vita. Questa trasformazione ha raggiunto con forza il settore dell’ospitalità, dove la personalizzazione diventa la leva competitiva per hotel e strutture ricettive. I dati emersi dal recente “State of Hotel Guest Technology Report 2025” confermano che il 58% degli ospiti ritiene che l’intelligenza artificiale (AI) migliori l’esperienza di soggiorno, grazie a servizi che anticipano i desideri e forniscono consigli personalizzati. Ma come si traduce tutto ciò nel concreto e quali sono i benefici per gli albergatori?

L’evoluzione digitale nell’ospitalità

I viaggiatori di oggi si aspettano un livello di innovazione digitale pari a quello che sperimentano quotidianamente a casa. Secondo il rapporto, il 65% dei turisti desidera che l’hotel in cui soggiorna sia più smart della propria abitazione. C’è un particolare entusiasmo per le tecnologie automatizzate, capaci di centralizzare le informazioni e personalizzare ogni aspetto del viaggio.

I Millennial , da sempre più propensi all’adozione tecnologica, hanno il 57% di probabilità in più di lasciarsi influenzare dalle innovazioni digitali in fase di prenotazione.

La richiesta non riguarda solo la prenotazione online ma soprattutto la gestione intelligente del soggiorno: dalle chatbot con risposta immediata ai sistemi di self check-in, tutto concorre a migliorare la percezione del servizio.

AI e chatbot: interazioni personalizzate e immediate

Tra le tecnologie più apprezzate figurano i chatbot integrati con AI: il 70% degli ospiti li ritiene utili per rispondere alle domande frequenti, gestire prenotazioni di servizi e suggerire attività personalizzate. Questa forma di automazione velocizza i tempi di risposta e aumenta il livello di soddisfazione degli utenti.

Attraverso algoritmi di machine learning , i sistemi imparano a riconoscere preferenze e abitudini, offrendo risposte puntuali e consigli su misura .

Il processo è reso ancora più efficace grazie all'elaborazione di dati provenienti da diverse fonti, come app di prenotazione, recensioni e social media.

Personalizzare per fidelizzare: il ruolo della tecnologia

La personalizzazione non si limita a suggerimenti generici, ma punta a dare all’ospite la sensazione di un’accoglienza su misura. È qui che entra in gioco Smartconnect, la piattaforma creata da Smartpricing, azienda italiana specializzata in revenue management.

Smartconnect apre un canale diretto di comunicazione con l’ospite, centralizzando informazioni e preferenze per creare relazioni continuative .

Grazie alle sue funzionalità avanzate, l'hotel può segmentare i contatti e inviare messaggi e offerte dedicati, dal pre-soggiorno al post check-out.

Secondo Luca Rodella, CEO e co-founder di Smartpricing, questa soluzione «va oltre il tradizionale concetto di piattaforma per la gestione dei clienti, perché non solo analizza i dati e li segmenta, ma grazie all’AI suggerisce automaticamente messaggi, newsletter e offerte dedicate». Il risultato è un maggior coinvolgimento dell’ospite e un aumento di prenotazioni dirette, con un possibile taglio delle commissioni OTA fino al 20%.

Impatto economico e reputazionale della personalizzazione

Un recente studio di Deloitte (“The hotel of the future”) indica che il 76% dei consumatori sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo di almeno il 10% per servizi personalizzati in hotel, e il 7% pagherebbe addirittura un extra superiore al 50%.

Pagare di più significa riconoscere il valore aggiunto di servizi innovativi e tailor-made.

Una migliore reputazione online deriva da recensioni positive e passaparola efficace, rafforzando il ciclo virtuoso tra qualità del servizio e profitto.

Hotel del futuro, tra automazione e tocco umano

Pur essendo la tecnologia al centro dell’innovazione, il fattore umano resta fondamentale per mantenere calore e autenticità nell’accoglienza. Ecco tre sfide principali che le strutture ricettive si trovano ad affrontare:

Frammentazione dei dati: gestire correttamente i dati degli ospiti è cruciale per offrire esperienze su misura. Smartconnect rende tutto più semplice grazie a un database centralizzato. Commissioni OTA elevate: le Online Travel Agencies pesano sui margini di guadagno. Strumenti che favoriscono prenotazioni dirette consentono un risparmio considerevole. Relazione post-soggiorno trascurata: instaurare un dialogo continuo con i clienti dopo il check-out rafforza la fidelizzazione. Con una piattaforma come Smartconnect, è possibile comunicare in modo mirato e personalizzato, creando un legame duraturo.

