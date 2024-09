Il futuro della mobilità su due ruote: il ritorno della bicicletta in Italia

La bicicletta, mezzo di trasporto iconico e sostenibile, continua a essere una scelta popolare tra gli italiani. Negli ultimi 12 mesi, oltre il 40% della popolazione ha utilizzato una bici, anche se solo occasionalmente, e il 25% la usa regolarmente. Questo fenomeno si riflette anche nella crescente diffusione delle e-bike, che ha visto una forte spinta grazie a servizi di bike sharing e a un interesse sempre più marcato per la mobilità elettrica. Le nuove tendenze nel settore, analizzate dall’Osservatorio Compass, emergono in modo prominente in occasione dell’Italian Bike Festival, che si svolgerà al Misano World Circuit dal 13 al 15 settembre.

Il crescente utilizzo della bicicletta è alimentato da diverse motivazioni: il fitness e la scoperta sono tra le principali per i Boomer, mentre per i Millennials la bici è diventata un vero e proprio stile di vita. Per i più giovani della Gen Z, il cicloturismo si sta affermando come una nuova forma di turismo, con un incremento notevole di interesse verso viaggi in bicicletta sia da parte di singoli che di famiglie.

Il mercato delle biciclette

Negli ultimi cinque anni, il mercato delle biciclette in Italia ha registrato una crescita significativa del 24%, includendo sia le bici tradizionali che le e-bike. Tuttavia, nel 2023 si è osservato un rallentamento delle vendite, con un fatturato di 2,6 miliardi di euro, in calo rispetto ai record del 2022. Nonostante questo, il mercato rimane solido, con circa 1,36 milioni di biciclette vendute, e l’e-bike continua a guadagnare terreno, con una crescita del 40% negli ultimi cinque anni. Questo riflette una crescente attenzione verso la mobilità sostenibile e l’innovazione nel settore.

Il cicloturismo ha visto un forte incremento, con il 23% degli italiani che ha partecipato a giri turistici in bicicletta nell’ultimo anno. Questa tendenza è particolarmente forte tra i Millennials e le famiglie, che vedono nella bicicletta un’opportunità per esplorare il territorio in modo ecologico e salutare.

Un confronto intergenerazionale

Il rapporto degli italiani con la bicicletta varia notevolmente tra le generazioni. Per la Gen X, la bici è principalmente un mezzo per il tempo libero e le vacanze, mentre i Millennials la considerano uno sport e un modo di vivere. Per i Boomer, la bicicletta rappresenta un’attività fisica e un mezzo di trasporto pratico. Tuttavia, nonostante la crescita dell’uso della bicicletta, persistono alcune barriere, come la percezione di scarsa sicurezza nel traffico e la mancanza di piste ciclabili, che limitano ulteriormente l’adozione.

Il “Buy Now Pay Later”: un nuovo strumento per la mobilità

Un elemento innovativo che sta influenzando il mercato delle biciclette è il Buy Now Pay Later (BNPL), una formula di pagamento rateale senza interessi. Questo strumento ha visto una crescente accettazione tra i consumatori, con una persona su quattro che considera il BNPL per l’acquisto di biciclette, accessori o manutenzione. La popolarità di questa formula è particolarmente alta tra i ciclisti regolari e le famiglie, dimostrando come il BNPL possa facilitare l’acquisto di biciclette e promuovere una mobilità più sostenibile.

La bicicletta continua a essere un simbolo di mobilità sostenibile e salute, con una crescente integrazione delle e-bike e del cicloturismo nelle abitudini degli italiani. La crescita del mercato, nonostante le sfide, e l’adozione di nuovi strumenti finanziari come il BNPL suggeriscono un futuro promettente per la mobilità su due ruote. Con un occhio al passato e uno al futuro, la bicicletta si conferma come un mezzo di trasporto eterno e in continua evoluzione.

