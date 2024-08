La classifica delle star olimpiche più ambite tra gli utenti di Ashley Madison

Con le Olimpiadi di Parigi 2024 in fase di conclusione, il mondo dello sport è in fermento, non solo per le competizioni ma anche per l’interesse crescente che gli atleti suscita al di fuori degli stadi. Ashley Madison, la piattaforma dedicata alle avventure extraconiugali, ha recentemente svelato una classifica inusuale: quella degli atleti più desiderati dagli utenti per una possibile scappatella. Questo sondaggio, condotto tra il 30 luglio e il 6 agosto su 2.078 membri, offre uno spaccato interessante delle preferenze romantiche.

I dati del sondaggio

Secondo il sondaggio, il 63% degli utenti sarebbe disposto a concedere al proprio partner una relazione con l’atleta olimpico preferito. La generosità varia tra i sessi: il 72% delle donne si mostra più propenso a questa possibilità rispetto al 63% degli uomini. Questa differenza di attitudine evidenzia come la percezione degli sportivi possa influenzare le dinamiche relazionali e l’attrazione.

Le atlete più desiderate

Tra le atlete più ambite, spiccano nomi che hanno catturato l’immaginazione degli utenti:

Michelle Jenneke (Australia) – Ostacolista – 37% delle preferenze Penny Oleksiak (Canada) – Nuotatrice – 18% Katie Ledecky (Stati Uniti) – Nuotatrice – 10%

L’italiana Alice Muraro, ostacolista veneta, si piazza al nono posto con un 4% delle preferenze, dimostrando che anche gli atleti italiani hanno un loro spazio nel cuore degli utenti.

Gli atleti più ambiti

Nella classifica maschile, il fascino europeo è predominante:

Stefan Bissegger (Svizzera) – Ciclista – 20% delle preferenze Carlos Alcaraz (Spagna) – Tennista – 15% Léon Marchand (Francia) – Nuotatore – 14%

Mauro Nespoli, arciere lombardo, ottiene il quinto posto con un 13% delle preferenze, dimostrando che anche gli sportivi italiani sono molto apprezzati.

Un fascino globale

Questa classifica non convenzionale mette in luce quanto gli sportivi possano essere idolatrati, non solo per le loro prestazioni sul campo ma anche per il loro appeal personale. Mentre il medagliere olimpico continua a crescere con nuove vittorie, il fascino e la popolarità degli atleti si estendono anche al mondo delle relazioni e delle scelte personali degli utenti di piattaforme come Ashley Madison.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook