La Generazione Z e la città del futuro

La Generazione Z non è soddisfatta del modo in cui viviamo oggi le città. Un recente studio condotto dalla società di consulenza Zelo, che ha raccolto oltre 2000 idee, percezioni e opinioni di questa generazione, offre una visione dettagliata di come dovrebbero essere le città del futuro secondo i giovani nati tra il 1997 e il 2012. Questo articolo esplora le principali caratteristiche che la GenZ desidera vedere nelle città di domani e come queste idee possono tradursi in azioni concrete per le aziende e i pianificatori urbani.

Pulizia ed estetica

La pulizia delle città è fondamentale per la GenZ, ma non è sufficiente. I giovani desiderano vivere in ambienti che fungano da sfondo sobrio e ordinato, permettendo loro di essere i protagonisti. Gli angoli più ricercati sono quelli “instagrammabili”, privi di cantieri aperti e caotici. “Mi piace quando tutto è pulito e ordinato, come nel feed di Pinterest,” è una delle espressioni che riassume perfettamente questa esigenza.

Sicurezza tecnologica e coinvolgimento della comunità

La sicurezza è una preoccupazione crescente per la GenZ, che propone l’uso di app per segnalare zone pericolose e aumentare la vigilanza. Molti giovani lamentano l’inefficienza delle autorità locali e la mancanza di un coinvolgimento attivo da parte degli anziani nella prevenzione dei rischi. In particolare, le ragazze esprimono un forte bisogno di sentirsi sicure, influenzando anche il loro modo di vestirsi.

Spazi verdi funzionali e sicuri

Per la GenZ, le aree verdi devono essere più di semplici spazi decorativi. Questi luoghi dovrebbero offrire funzionalità come cinema all’aperto, bar, campi sportivi e spazi per studiare. La creazione di ambienti che stimolino la socialità e la vivibilità è vista come essenziale per migliorare la qualità della vita urbana.

Rivalutazione della periferia

La periferia non è più vista come un ripiego, ma come un’opportunità. Il 42% degli intervistati sarebbe disposto a spostarsi verso aree periferiche per ridurre i costi e migliorare la propria qualità di vita. Questo cambio di prospettiva suggerisce una necessità di investimenti in infrastrutture e servizi nelle zone periferiche.

Trasporti pubblici efficaci e flessibili

La GenZ è unanime nell’affermare l’importanza dei trasporti pubblici per una buona vivibilità urbana. Tuttavia, preferisce soluzioni flessibili come i biglietti “a tratta” anziché gli abbonamenti mensili. L’attuale percezione dei trasporti varia significativamente da città a città, con Milano vista come efficiente e Roma come caotica.

Innovazione digitale al passo con i tempi

I giovani nativi digitali trovano spesso frustranti le tecnologie offerte dalle amministrazioni comunali. La GenZ chiede che i servizi digitali siano intuitivi e funzionali, seguendo gli standard della Silicon Valley. L’efficienza e la semplicità sono viste come chiavi per migliorare l’interazione con le città.

Mobilità elettrica e sostenibilità

La sostenibilità è una priorità in vista diu un futuro in cui le tecnologie verdi e i veicoli elettrici migliorino la qualità della vita urbana. Nonostante la rassegnazione per la situazione attuale, i giovani sono ottimisti riguardo a un futuro più sostenibile.

Responsabilità

Chi dovrebbe essere responsabile della progettazione delle città a misura di GenZ? Le opinioni variano: alcuni credono che la responsabilità sia di tutti i cittadini, altri che spetti ai ricchi o agli influencer, mentre la fiducia nelle istituzioni politiche è generalmente bassa.

Cecilia Nostro, Founder di Zelo, conclude: “Non sono i giovani a dover cambiare per adattarsi alle città come sono oggi. Sono le città che verranno a dover assomigliare alle loro esigenze.” La sfida per aziende, comuni e progettisti è ora di trasformare questi insight in realtà, costruendo città che rispondano alle esigenze di una generazione pronta a vivere e plasmare il futuro.

