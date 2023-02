La moda più cercata dagli italiani online: Casualwear e colori vivaci conquistano i guardaroba

Come sta cambiando il modo di vestirsi degli italiani? Dall’eterna influenza delle passerelle fino ai nuovi trend di Tik Tok, i gusti in fatto di moda sono in continua e veloce mutazione, soprattutto nel Belpaese, dove il made in Italy sempre di più assorbe le influenze oltreoceano. Per indagare come si sta evolvendo l’italian style, STILEO, il più grande aggregatore fashion in Italia con quasi 1,9 milioni di prodotti di moda di oltre 8.000 marchi da 220 e-shop partner, ha esaminato il comportamento dei suoi oltre 7 milioni utenti, stilando la classifica dei prodotti e i marchi più apprezzati sulla piattaforma.

Versatilità e comfort senza rinunciare a un tocco di eleganza

Stando ai dati raccolti da STILEO, dopo due anni di isolamento è il casualwear che sta conquistando il guardaroba degli italiani, grazie alla sua versatilità che permette di riutilizzare questo stile sia per un professionale outfit d’ufficio che per un’uscita tra amici. Nel 2022 l’articolo più cliccato in assoluto è stata infatti la sneaker , che è stata la maggiormente apprezzata sia tra le donne, che l’hanno scelta principalmente nelle marche Liu Jo ​e Saucony, sia tra gli uomini, per i quali irrinunciabili sono state le e scarpe da ginnastica Hogan e Diadora. Tra i capi, il più cliccato è invece il piumino da donna. Colmar, un must-have casual e pratico per la stagione invernale.

Parlando di accessori, gli italiani puntano sul classico e funzionale. La borsa più acquistata è un modello capiente e funzionale della marca Guess, e anche il fascino degli occhiali da sole Ray-Ban non passa mai di moda, dato che il tradizionale modello si posiziona tra i prodotti più richiesti.

In fatto di marchi più apprezzati, la top 3 dei più acquistati vede sul podio i brand premium come Liu Jo, Hogan e Guess, seguiti da brand che hanno caratterizzato lo streetwear dello scorso anno, come Colmar, con le sue famose puffer jacket e Ugg, con i suoi stivali evergreen perfetti per replicare gli outfit sporty chic d’ispirazione anni 2000 riportati in voga dalla Gen Z. C’è anche un’ampia fetta di consumatori che non rinuncia all’eleganza made in Italy di Armani, che si posiziona al settimo posto della classifica.

I colori più cliccati: esplode la vivacità