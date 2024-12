Natale, quanto mi costi? Rincari record (fino al 300%) su regali e viaggi

Le festività di Natale 2024 si preannunciano particolarmente onerose per le famiglie italiane. Secondo un’indagine condotta da Facile.it in collaborazione con Consumerismo No Profit, gli aumenti dei prezzi colpiscono ogni aspetto del Natale, dai regali agli addobbi, fino ai trasporti. Ecco una panoramica delle principali voci di spesa.

Regali di Natale, budget da 11 miliardi di euro

Quest’anno, gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro per i regali, con una media di 256 euro pro capite. Tuttavia, 6,2 milioni di persone hanno dichiarato che ridurranno le spese rispetto al 2023, principalmente a causa dell’aumento dei costi di altri beni essenziali. Tra questi, il 47% taglierà il budget per difficoltà economiche.

Pranzi e cene

Il classico pranzo o cenone natalizio costerà, in media, 83 euro a famiglia, per una spesa complessiva di 3,5 miliardi di euro. I prodotti alimentari di base, come pane, pasta e olio, hanno registrato aumenti fino all’84% rispetto al 2014, influenzati dall’inflazione in crescita.

Addobbi natalizi: +16% rispetto al 2023

Decorare un albero di Natale costerà in media 270 euro, con un incremento di 37 euro rispetto allo scorso anno. Gli alberi artificiali, le luci e gli ornamenti sono tra gli elementi che hanno subito i maggiori rincari.

Casa calda, ma bollette più salate

Il costo per il riscaldamento domestico durante l’inverno è stimato in 1.190 euro a famiglia, con un aumento del 4% rispetto a ottobre 2024. L’aumento delle materie prime continua a incidere pesantemente sulle spese energetiche.

Vacanze natalizie: tra assicurazioni e prestiti personali

Le festività sono anche tempo di vacanze, ma non senza costi. 11,5 milioni di italiani si concederanno un viaggio, spendendo in media 335 euro. Polizze viaggio (da 28 a 71 euro a seconda della destinazione) e prestiti personali sono strumenti sempre più utilizzati per coprire i costi: la richiesta media di finanziamento ha raggiunto quasi 6.000 euro.

Voli e treni alle stelle

Viaggiare in treno durante le feste può costare fino al 300% in più, come sulla tratta Milano-Reggio Calabria, dove un biglietto può arrivare a 345 euro. Anche i voli nazionali registrano rincari significativi, con aumenti fino al 100%.

Skipass e hotel, aumenti fino al 30%

Gli appassionati di sport invernali dovranno affrontare aumenti del 30% per gli skipass rispetto a tre anni fa. Anche gli hotel segnano un rincaro dell’8,1%, con il costo medio per una camera che si attesta a 151,47 euro a notte.

Come difendersi dai rincari

Il Natale 2024 sarà ricordato non solo per la sua magia, ma anche per i suoi rincari. Pianificare in anticipo e cercare soluzioni alternative potrebbe essere la chiave per godersi le feste senza stress finanziari.

