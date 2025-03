Nobel, la pasticceria (quasi) tutta al femminile sforna una torta speciale per l’8 marzo

Quando si attraversa la luminosissima vetrina che affaccia su via Tor De’ Schiavi, si viene accolti dai sorrisi e dalla cordialità di un gruppo di sole donne, dietro al banco dolci e caffetteria. L’unico maschietto è Stefano, il titolare, che spesso però si rifugia a sfornare cornetti nel laboratorio, il suo regno. Una scelta, la sua, quella di essere l’unico beato tra le donne del locale, ma anche di rendere il gruppo di lavoro più simile a una famiglia, visto che ha deciso di coinvolgere anche mamma Vanda e la compagna Martina.

Questa è l’atmosfera che si respira nella pasticceria Nobel, aperta nel 2021 e ampliatasi nel tempo fino all’attuale dimensione di ben tre vani, diventata un punto di riferimento conosciutissimo tra i residenti del quartiere popolare di Centocelle a Roma. Popolare così come i suoi prezzi: da 1,10 a 4 euro i lievitati, che oltre ai grandi classici della tradizione italiana propongono anche una serie di creazioni moderne, di chiara ispirazione francese e nordeuropea (girandole, cubi, pain suisse e pain au chocolat, special papillon e rolls).

La creatività non manca anche nella caffetteria, visto che nel menu fanno bella mostra alcune chicche come i cappuccini special al Galak, Kitkat e soia al cioccolato fondente (quest’ultima completamente veg). Insomma, una realtà del genere, per giunta molto attenta alla stagionalità, non poteva non cogliere l’occasione dell’8 marzo per dedicare una torta speciale proprio alla Festa della donna.

Si chiama Anna, gialla come la mimosa, il fiore di questa celebrazione, ed è preparata con bavarese alla vaniglia, gelèe di mango, lemon curd con base morbida al limone e croccantino al cioccolato bianco, disponibile anche in monoporzioni al costo di sei euro l’una. Insomma, se siete in cerca di un dolce regalo da fare (o da farvi) per questo weekend, la pasticceria di via Tor de’ Schiavi 295/301 vi offre l’opportunità perfetta.

