Pasqua, la nuova linea Unica di uova al cioccolato che sta conquistando Roma

Persino il simbolo tradizionale per eccellenza delle feste di Pasqua a tavola, l’uovo di cioccolato, può offrire l’occasione di scatenare la creatività dei grandi pasticceri. Lo dimostra la nuova linea Unica Viral Collection che in questi giorni sta spopolando a Roma, a cura di Ciak si cucina e Roma Dinner.

A realizzarli la storica pasticceria D’Antoni dal 1974 (via Dino Penazzato 83h), nel suo laboratorio del cioccolato, che ormai da circa un decennio (tra i pionieri della Capitale nella lavorazione del cacao) crea capolavori sotto gli occhi della clientela affezionata, grazie all’ampia vetrata che permette di gettare lo sguardo sulle affascinanti lavorazioni dei maestri cioccolatieri. Quest’anno, però, alle uova classiche e a quelle decorate si sono aggiunti tre gusti davvero speciali, abbinamenti pensati per seguire le mode del momento, ma tutt’altro che trovate di marketing: alle spalle c’è sempre la sapienza artigianale di una famiglia di pasticceri giunta alla terza generazione e la ricerca delle migliori materie prime di qualità.

Partiamo dall’uovo verde, il Doovai, “romanizzazione” del Dubai Chocolate che tanto successo ha riscosso a livello internazionale. In questo caso, però, dentro una camicia di cioccolato al latte il ripieno è fatto di pistacchio di prima qualità, tahina e pasta kataifi, che dà al dolce una piacevole consistenza croccante. Lo stesso abbinamento di sapori è disponibile anche sotto forma di tavoletta di cioccolato da 300 grammi.

Poi c’è l’uovo rosso, il Walfer, con un guscio di cioccolato fondente extra e un ripieno di crema spalmabile alla nocciola completato con perle di wafer croccanti: un sapore deciso e sorprendente. Infine Ornello, la versione oro, con un guscio dorato di cioccolato bianco ripieno di caramello e cookies, all’insegna di una dolcezza irresistibile che sarà amata dai più golosi ma anche dai più piccoli. Tutte e tre le uova, come anche la tavoletta Doovai, sono in edizione limitata e per ordinarle è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3792305647.

Ma Pasqua significa anche grandi lievitati, e se ci si sposta di meno di un chilometro, sempre nel quartiere Centocelle, si incontra la pasticceria Nobel (via Tor de’ Schiavi 299-301), con la sua colomba “romana” premiata come la migliore tra quelle creative territoriali del Lazio. L’ha firmata Giorgio Derme, maestro lievitista e docente di Tu Chef Academy, utilizzando una grande eccellenza del territorio: la nocciola romana Dop dell’azienda Il casale dell’Arcipretura di Carbognano (VT). La ritroviamo in doppia consistenza: in pasta di nocciole nell’impasto e in granella sulla superficie.

All’interno della colomba ritroviamo grandi protagoniste anche le golose gocce di cioccolato al latte Barry Callebaut. Il gusto nel suo complesso è fondente: sapore intenso di gianduia e al naso profonda vaniglia e pasta di arancia. Per i romani, dunque, una dolce Pasqua è garantita.

