Phishing e truffe online, come difendersi in 5 semplici mosse

Le truffe online continuano a mietere vittime in tutta Europa, nonostante la crescente consapevolezza dei pericoli della rete. Secondo N26, banca online leader nel settore della sicurezza, il phishing rimane uno dei metodi più utilizzati dai cybercriminali. Messaggi di testo, e-mail e telefonate apparentemente innocue rappresentano spesso l’inizio di truffe ben congegnate. In occasione del Mese europeo per la Cybersecurity, N26 ha condiviso consigli utili su come riconoscere e difendersi da queste minacce.

Il phishing, un pericolo sempre attuale

Secondo il team Trust & Safety di N26, il phishing continua a rappresentare la principale tecnica usata dai truffatori per ingannare le vittime. I dati raccolti dalla banca rivelano come il 77% delle truffe in Spagna e il 70% in Italia inizino con un semplice SMS. In Francia, invece, i contatti telefonici dominano con il 50% dei tentativi di truffa, mentre in Germania si rileva un uso crescente di e-mail.

Tecniche di primo contatto: attenzione a SMS, email e telefonate

Le tecniche di primo contatto adottate dai truffatori si evolvono nel tempo, ma il messaggio resta lo stesso: ingannare la vittima spingendola a condividere informazioni personali o a compiere azioni avventate. Ecco alcune delle tecniche più comuni:

SMS sospetti : messaggi da numeri sconosciuti che fingono di essere la tua banca;

: messaggi da numeri sconosciuti che fingono di essere la tua banca; Email false : inviate da indirizzi ingannevoli, spesso con richieste urgenti;

: inviate da indirizzi ingannevoli, spesso con richieste urgenti; Telefonate truffa: spacciandosi per operatori bancari o di società di servizi.

5 mosse per difendersi dalle truffe online

Diffida delle comunicazioni improvvise: se ricevi un SMS, email o telefonata non richiesta, non condividere mai informazioni personali. Verifica sempre l’autenticità della comunicazione contattando direttamente la tua banca tramite numeri ufficiali; Controlla i link sospetti: prima di cliccare su qualsiasi link inviato via SMS o email, verifica attentamente l’URL e assicurati che sia sicuro. Piccole variazioni nell’indirizzo web possono essere un indizio di truffa; Verifica gli indirizzi email: se ricevi email con richieste insolite, controlla sempre l’indirizzo di provenienza. Gli errori grammaticali e i messaggi urgenti sono spesso segnali di allarme; Scarica solo da fonti ufficiali: non installare mai applicazioni da siti non autorizzati. Usa sempre store ufficiali come l’Apple Store o il Google Play Store; Non farti prendere dal panico: i truffatori spesso cercano di spingerti ad agire rapidamente, creando una falsa urgenza. Prenditi il tempo per riflettere e non farti influenzare dalla pressione.

Evitare le truffe online richiede attenzione e consapevolezza, ma seguendo queste semplici mosse è possibile ridurre drasticamente il rischio di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Per ulteriori informazioni su come proteggersi, N26 mette a disposizione una guida completa sulla sicurezza bancaria online.

