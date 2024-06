Risparmio sul noleggio auto estivo? Guida per viaggiatori

Le vacanze estive sono ormai dietro l’angolo e, mentre molti italiani hanno già prenotato i voli per le loro mete preferite, una percentuale significativa si trova ancora a cercare l’offerta migliore per il noleggio auto. Secondo una ricerca condotta da Skyscanner, il 32% degli italiani ha già programmato la loro vacanza estiva, ma solo un terzo di loro ha prenotato l’auto a noleggio. Questo indica un trend di flessibilità e orientamento al last-minute nella pianificazione dei viaggi.

Pianifica in anticipo o aspetta il last-minute?

Contrariamente alle prenotazioni anticipate per i voli, molti italiani sembrano preferire aspettare prima di prenotare l’auto a noleggio. Il 59% dei vacanzieri italiani prenota l’auto meno di 4 settimane prima della partenza, mentre il 12% lo fa addirittura il giorno prima o lo stesso giorno del viaggio. Questa strategia può essere vantaggiosa per chi è alla ricerca di offerte dell’ultimo minuto, ma comporta anche il rischio di trovare prezzi più alti o disponibilità limitate, specialmente nelle destinazioni più popolari come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo.

Le destinazioni più convenienti per il noleggio auto

Secondo i dati di Skyscanner, ci sono destinazioni in Europa dove i prezzi medi giornalieri per il noleggio auto sono particolarmente convenienti. Malaga, in Spagna, si posiziona al primo posto con un costo medio di 24,48 euro al giorno, seguita da Lisbona e Siviglia. Queste città offrono non solo tariffe accessibili per l’affitto dell’auto, ma anche una varietà di attrazioni turistiche e un clima ideale per le vacanze estive.

Il miglior rapporto qualità-prezzo per i viaggiatori italiani

Per i viaggiatori italiani attenti al budget, destinazioni come l’Albania emergono come leader grazie a significativi cali annuali nei prezzi del noleggio auto. Con un calo del 35%, l’Albania rappresenta un’opzione economica e in crescita per le vacanze estive del 2024. Inoltre, i voli diretti a tariffe convenienti rendono questa destinazione ancora più attraente per chi cerca di massimizzare il proprio budget vacanza.

Consigli per risparmiare ancora di più

Oltre a monitorare i prezzi e prenotare al momento giusto, esistono altre strategie per risparmiare sul noleggio auto durante le vacanze estive. Ad esempio, optare per il ritiro dell’auto non direttamente in aeroporto ma in una sede cittadina può ridurre significativamente i costi. A Creta, ad esempio, ritirare l’auto in centro città può portare a un risparmio fino al 20% rispetto al ritiro in aeroporto.

