Il Brunello di Montalcino si afferma come leader nel mercato americano dei vini di lusso, con una crescita delle vendite a volume del +5% e del +1% a valore, nonostante un contesto generale di contrazione del mercato dei vini rossi, che registra una flessione del 9%. Una bottiglia su tre di vino rosso italiano venduta negli Stati Uniti a più di 50 dollari è un Brunello, rendendo questo vino il simbolo dell’eccellenza vinicola italiana all’estero.

Le performance del Brunello di Montalcino negli USA e il dominio nella fascia di lusso

In un mercato globale del vino in calo del -8% a volume e del -7% a valore, il Brunello di Montalcino si distingue per la sua solidità. Secondo l’Osservatorio del Consorzio Brunello, basato su dati di SipSource, nei primi nove mesi del 2024 il Brunello ha registrato un incremento del 5% a volume e dell’1% a valore, un risultato positivo che evidenzia la preferenza dei consumatori statunitensi per il vino toscano, soprattutto nella fascia luxury.

Uno degli elementi che rende il Brunello così ambito negli Stati Uniti è la sua forza nella fascia di lusso. Con una quota di mercato del 32% sui vini rossi italiani che superano i 50 dollari a bottiglia, il Brunello domina questo segmento di alto livello, lasciando i competitor indietro. La struttura dei prezzi si mantiene stabile, con un 71% del volume totale venduto al di sopra dei 50 dollari a bottiglia, cifra che rappresenta l’84% del valore totale generato.

Successo nei liquor store e club wholesale

Il Brunello sta riscontrando una forte domanda soprattutto nei liquor store (negozi di vendita al dettaglio specializzati in alcolici) e nei club/wholesale come CostCo, che riforniscono anche ristoranti e altre strutture dell’hospitality. I liquor store rappresentano il principale canale di distribuzione per il Brunello negli USA, con il 63% delle vendite al dettaglio e una crescita del 5% su base annua. Anche i club wholesale mostrano una crescita significativa, con un aumento del 76% rispetto all’anno precedente.

L’horeca in difficoltà ma con punti di forza

Nonostante un calo del 10% nelle vendite dei ristoranti, altri settori dell’hospitality compensano parzialmente la flessione: alberghi (+20%) e strutture di intrattenimento come casinò e club sportivi (+14%) registrano risultati positivi. Questo dimostra come, pur in un contesto difficile, il Brunello continui a essere richiesto in ambienti esclusivi e di lusso.

Competitor internazionali in declino

Rispetto ai competitor internazionali, il Brunello di Montalcino è riuscito a mantenere una crescita moderata in un anno difficile, mentre altri grandi vini hanno registrato perdite significative. Vini francesi come Beaune e Châteauneuf-du-Pape segnano un calo del 30%, mentre le rinomate produzioni californiane, come l’Atlas Peak, hanno registrato una flessione addirittura del 40%.

Dichiarazioni e prospettive del consorzio

Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, commenta: “Il 2024 è stato probabilmente l’anno più difficile a causa di un contesto internazionale di grande incertezza; la speranza è che dopo le elezioni americane si possa avviare un processo di normalizzazione, sia in chiave economica che geopolitica. Il Brunello si è difeso sostanzialmente bene e le imprese di Montalcino confidano di poter riprendere quota anche sul canale core della ristorazione, che rappresenta il 54% del valore delle vendite”.

L’evento Benvenuto Brunello

Dal 14 al 18 novembre si tiene a Montalcino l’evento Benvenuto Brunello, un’occasione per degustare le nuove annate: il Brunello 2020, la Riserva 2019, il Rosso di Montalcino 2023, insieme agli altri vini della denominazione. Con 126 cantine partecipanti, Benvenuto Brunello offre una panoramica completa dell’eccellenza enologica toscana, confermando il valore culturale e commerciale del Brunello di Montalcino.

