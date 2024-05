Vacanze estive 2024, sette italiani su dieci pronti a partire

L’estate 2024 si profila come un periodo di intensa attività turistica in Italia, con il 74% degli italiani che pianifica di intraprendere viaggi durante le vacanze estive, secondo un recente studio condotto da Jetcost, il rinomato motore di ricerca per voli e hotel. Le ricerche di voli sono in aumento del 15%, mentre quelle di hotel del 22% rispetto all’estate precedente.

Previsioni di viaggio e di spesa

Nonostante l’attuale clima economico incerto, la stragrande maggioranza degli intervistati (74%) ha espresso ferma intenzione di prendersi almeno qualche giorno di pausa estiva. Solo il 12% ha dichiarato di non avere piani di viaggio. Per quanto riguarda la spesa, la media stimata è di circa 1.097 euro a persona.

Preferenze di viaggio

Agosto si conferma il mese preferito per le vacanze estive, scelto dal 48% degli italiani, seguito da luglio con il 32%. Tuttavia, si osserva un interesse crescente per il mese di giugno, preferito dal 12% degli intervistati. Riguardo alla durata del viaggio, il 31% prevede una settimana di vacanza, mentre il 30% opterà per un periodo tra gli 8 e i 15 giorni. Interessante notare che il 22% ha programmato viaggi di massimo 5 giorni.

Il mezzo di trasporto più popolare rimane l’auto privata (59%), seguita dall’aereo (26%), treno (6%), bus (5%), e nave (4%). Per quanto riguarda l’alloggio, il 64% preferisce gli hotel, mentre solo il 2% ha scelto il campeggio.

Più della metà degli intervistati (55%) ha indicato che viaggerà in famiglia, seguita dai viaggi in coppia (24%), con amici (14%) e da soli (7%).

Destinazioni preferite

Le mete nazionali sono la scelta principale per il 66% degli italiani, seguite da destinazioni internazionali (19%) e una combinazione di entrambe (15%). Le destinazioni di mare risultano le più ambite (65%), seguite dalle grandi città (23%) e dalle località interne e montane (12%).

Tra le destinazioni europee, Tenerife si conferma la città più popolare, seguita da Barcellona, Zante, Ibiza e Parigi. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio, New York si posiziona al primo posto, seguita da Sharm el-Sheikh, Bangkok, Casablanca e Bali.

Opportunità di viaggio low cost

Per coloro che cercano destinazioni economiche, Jetcost ha selezionato alcune opzioni vantaggiose per le vacanze estive 2024.

Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, ha commentato: “Sembrano essere in molti gli italiani desiderosi di concedersi qualche giorno di meritato riposo durante l’estate 2024. Le preferenze per le destinazioni nazionali, gli hotel e i viaggi in famiglia dominano le scelte. Auguriamo a tutti un’estate felice e rilassante”.

