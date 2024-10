Viaggi di Natale 2024: trend, destinazioni e consigli per prenotare in anticipo

Le vacanze di Natale rappresentano per molti italiani un’occasione irrinunciabile per viaggiare e staccare dalla routine quotidiana. Secondo un recente sondaggio condotto dal motore di ricerca di viaggi Jetcost.it, il 71% degli italiani ha già pianificato un viaggio per il periodo natalizio, e sempre più persone stanno scoprendo i vantaggi di prenotare con largo anticipo. Ad ottobre, infatti, si trovano offerte fino al 25% più convenienti rispetto ai prezzi dell’ultimo minuto, permettendo così un risparmio significativo per chi programma con attenzione.

Pianificazione del viaggio e durata delle vacanze

Nonostante le sfide economiche e l’inflazione, molti italiani non rinunciano al desiderio di viaggiare. Dallo studio emerge che solo il 21% degli intervistati rimarrà a casa, mentre la maggior parte dei viaggiatori italiani opterà per una breve vacanza. Circa il 38% ha pianificato un soggiorno di massimo tre giorni, mentre il 23% prolungherà la vacanza fino a cinque giorni. Un altro 21% viaggerà per un’intera settimana, e un ristretto 14% si concederà una pausa tra gli 8 e i 15 giorni.

In media, la spesa prevista per ciascun viaggiatore si aggira intorno agli 807 euro. Questo budget copre generalmente costi di viaggio, alloggio e alcune spese extra, ma è possibile risparmiare ulteriormente scegliendo sistemazioni alternative come appartamenti o case rurali, opzioni preferite da chi cerca un’esperienza più autentica o un viaggio in famiglia.

Mezzi di trasporto e alloggi

La maggior parte dei viaggiatori italiani (52%) utilizza l’auto privata, ideale per spostamenti nazionali e per chi viaggia con la famiglia o in gruppo. Tuttavia, l’aereo rappresenta la seconda scelta, con un 27% degli intervistati che ha optato per i voli per raggiungere le proprie mete. Tra le sistemazioni, l’hotel continua a essere la preferenza principale (66%), ma cresce l’interesse per gli aparthotel (17%) e gli appartamenti in affitto (8%).

Destinazioni nazionali ed estere

L’Italia, con il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni natalizie, si conferma una delle mete più ambite. Sei italiani su dieci (61%) preferiscono le destinazioni nazionali rispetto a quelle estere, optando principalmente per città d’arte o mete invernali. Milano, per esempio, è in cima alla classifica delle destinazioni italiane, seguita da Napoli, Roma, Catania e Torino, tutte mete ricche di eventi natalizi, mercatini e atmosfere festive.

Per chi invece sceglie l’estero, l’Europa è in testa alle preferenze, con Parigi, Vienna e Londra che dominano la lista. Non mancano poi destinazioni a lungo raggio per chi cerca qualcosa di più esotico o differente dal solito: New York, Dubai e le Maldive sono le scelte più gettonate per una vacanza invernale che unisce relax e avventura.

Consigli per prenotare e risparmiare

Con l’aumento dell’inflazione e dei costi energetici, la gestione del budget per le vacanze può diventare una sfida. Per questo motivo, prenotare in anticipo può fare una grande differenza, con sconti rilevanti per chi sa pianificare. Se ottobre è il mese ideale per bloccare le migliori offerte, chi è ancora incerto sulle proprie possibilità può aspettare novembre, cercando le ultime promozioni per le destinazioni meno affollate o in bassa stagione.

Infine, per chi desidera un’ispirazione per le vacanze di Natale 2024, Jetcost.it offre una lista di mete suggerite in base alle migliori offerte, garantendo soluzioni che uniscono convenienza e fascino.

