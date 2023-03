Web e sicurezza: come proteggere i dati personali quando si usa internet in casa

Haiuna connessione veloce che utilizza la fibra oppure navighi suinternet con l’ADSL? La questione non è più “se” internet èdisponibile in casa, ma la modalità attraverso cui accedi al web.Ormai, potersi connettersi ad internet tra le mura domestiche èdiventato indispensabile. I servizi online ti permettono di fareacquisti, pagare le bollette, prenotare il viaggio dei tuoi sogni o connetterti in tempo reale con collaboratori di lavoro in tutto ilmondo. Per quanto riguarda le opzioni di svago, poi, c’è solol’imbarazzo della scelta.

Puoi connetterti con i tuoi amici, guardare un film in streamingoppure scaricare un ebook in tempo reale. Se ti piace il gioco, conpochi click puoi accedere a un casinò che offre i suoi servizi viaweb e concederti una partita a blackjack online, oppure tentare la fortuna con qualche giro sulle slot. Sitratta di un passatempo poco impegnativo e che può regalarti anchequalche vincita!

Attenzione, però: quando ti connetti a internet, condividi con ilweb anche le informazioni sul tuo indirizzo IP. Se usi un servizio dibanking online, ad esempio, in rete viaggeranno anche informazionimolto riservate, come i tuoi dati di accesso. Quando fai acquisti,devi immettere sulle pagine del negozio online i numeri della tuacarta di credito, e così via.

C’è un modo per tenere al sicuro i propri dati ed evitarecosì che cadano nelle mani sbagliate? In realtà, i metodi cisono, e sono più di uno. Qui di seguito, ti illustreremo alcunestrategie di cybersicurezza per proteggere la tua privacy quando seionline.

VPN: cosa sono e a cosa servono

Hai mai sentito parlare di VPN? Le Virtual Private Network sonoservizi che ti permettono di connetterti al web utilizzando un serverremoto, che ti assegna un indirizzo IP diverso dal tuo. Ciòsignifica che, quando sei in rete, il tuo indirizzo IP viene nascostoe, con esso, le informazioni sul terminale dal quale ti staiconnettendo.

Le VPN, quindi, sono perfette per navigare in incognito. Alcuni diquesti servizi sono gratuiti, ma per evitare di appoggiarsi a serversovraccarichi di richieste di connessione, è molto meglio affidarsia una VPN a pagamento. Gli abbonamenti costano solo pochi euro almese e ti consentono di navigare velocemente.

L’unico inconveniente può essere rappresentato da determinatisiti web o piattaforme di streaming. Netflix, ad esempio, ha messo inatto i blocchigeografici, che ti impediscono di accedere a contenuti di unPaese diverso da quello in cui ti trovi. Ci sono utenti che usano leVPN per aggirare questi blocchi. Per questo, se Netflix individua unindirizzo IP che proviene da una VPN, potrebbe non concedertil’accesso, anche se ti connetti dall’Italia.

Non dimenticare gli antivirus (anche per i dispositivi mobili)

PC, laptop, tablet…e naturalmente almeno un cellulare per ogni persona: i terminali chesi connettono a internet utilizzando la rete domestica devono esseretutti protetti, senza esclusione. Infatti, la maggior parte deiservizi sono anche disponibili in app. A cosa serve avere un potenteantivirus installato sul PC se poi lasciamo i dispositivi mobilitotalmente vulnerabili?

Per stare tranquilli, meglio scegliere unantivirus a pagamento. A fronte di un investimento davvero limitato,potrai ottenere un piano di abbonamento checomprende anche fino a 5 licenze: in questo modo puoiusare lo stessoantivirus per tutti i terminali chepossiedi e navigare in sicurezza, sapendo che sei protetto daeventuali malware.

Qualche consiglioin più per la tua privacy

Per evitare che i tuoi dati personali finiscano nelle mani dicyber criminali, puoi mettere in campo anche altre semplicistrategie. Fai attenzione al phishing:si tratta di siti internet che assomigliano a quelli originali dibanche o altri servizi online, ma sono stati creati appositamente perrubare le tue credenziali.

Quando navighi online, controlla l’indirizzoche appare nella barradel browser. I nomi dei siti che inizianocon “https” utilizzano protocolli di sicurezza e, subito sullasinistra, vedrai l’icona di un lucchetto. I siti che iniziano con“http”, invece, non sono considerati sicuri.

Diffida dalle email e dagli sms che provengono da contattisconosciuti: spesso si tratta di messaggi che ti invitano acontrollare lo stato di una spedizione o che ti informano di unregalo da ritirare. In entrambi i casi, il fine è quello diestorcerti informazioni personali.

Quando navighi in rete con le dovute precauzioni, non corri alcunrischio. Così puoi dedicarti alle tue attività online senzapreoccupazioni, sapendo che sia te che tutto il tuo nucleo familiarepuò utilizzare una connessione al web del tutto sicura.