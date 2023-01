WhatsApp, come organizzare e archiviare le conversazioni

WhatsApp è un’app di messaggistica molto popolare che consente agli utenti di scambiare messaggi, foto, video e altri contenuti. Tuttavia, con così tante conversazioni che si susseguono, può essere difficile trovare una conversazione specifica quando ne hai bisogno. Fortunatamente, WhatsApp offre diverse opzioni per archiviare le conversazioni e renderle più facili da trovare in seguito.

Una delle opzioni più semplici per archiviare le conversazioni in WhatsApp è quella di utilizzare la funzione di archiviazione integrata. Per archiviare una conversazione, basta premere e tenere premuto sulla conversazione nella schermata principale di WhatsApp, quindi selezionare l’opzione “Archivia” dal menu. Questa conversazione verrà spostata in una cartella chiamata “Archivio”, che può essere visualizzata facendo scorrere verso il basso la schermata principale di WhatsApp.

WhatsApp e le etichette

Un’altra opzione per archiviare le conversazioni in WhatsApp è quella di utilizzare le etichette. Le etichette consentono di contrassegnare le conversazioni con una parola chiave specifica, come “lavoro” o “famiglia”, in modo da poterle facilmente trovare in seguito. Per creare un’etichetta, apri WhatsApp e tocca l’icona dei tre punti in alto a destra dello schermo. Seleziona “Etichette” dal menu e quindi seleziona “Crea nuova etichetta”. Inserisci un nome per l’etichetta e seleziona le conversazioni che desideri associare a essa.

Infine, un’altra opzione per archiviare le conversazioni in WhatsApp è quella di utilizzare un’app di archiviazione esterna. Ci sono molte app disponibili per Android e iOS che consentono di esportare e salvare le conversazioni di WhatsApp su un dispositivo esterno, come un computer o un disco rigido esterno. Queste app possono anche consentire di cercare e filtrare le conversazioni in base a determinate parole chiave o data.