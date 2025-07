Affitti transitori in Italia: prezzi alle stelle (fino a +28%), crolla la domanda nelle grandi città

Gli affitti transitori, contratti di locazione compresi tra i 30 giorni e i 18 mesi, che avevano segnato un vero e proprio boom nel 2024, mostrano oggi un’inversione di tendenza nelle principali città italiane. L’ultimo report di Immobiliare.it Insights rivela infatti che la domanda generale è in contrazione a causa dei prezzi in aumento esponenziale, registrando a livello nazionale un +28% in un anno.

La domanda cala nelle grandi città

Tra le città più colpite dal calo della domanda, Firenze registra un drastico -41%, seguita da Venezia con un -37%. Significativi anche i dati di Napoli (-30%), Verona (-29%) e Palermo (-28%). Milano, cuore economico del Paese, vede una contrazione della domanda pari al 20%, mentre Roma registra un calo più contenuto del 7%.

Genova e Torino controcorrente

In questo scenario generale di declino, spiccano le performance positive di Genova e Torino. Genova vede la domanda salire addirittura del 78%, a causa però di una riduzione drastica dell’offerta (-56%). Torino, invece, incrementa la richiesta del 7%, mostrando una certa resilienza del mercato.

Prezzi in crescita, Genova al vertice

La città con il maggior incremento dei prezzi è proprio Genova (+29%), passando da 9,3 a 12 euro al metro quadro. Tuttavia, rimane ancora tra le città con affitti transitori più economici. Bologna e Roma seguono con aumenti rispettivamente del 26,5% e 23%, posizionandosi su tariffe decisamente più alte: Bologna passa a 24,4 euro/mq e Roma a 21,1 euro/mq.

Stabilità solo a Napoli

Curiosamente, Napoli è l’unica grande città che mantiene stabili i suoi prezzi per gli affitti transitori, fermi a 16,7 euro/mq. Incrementi più contenuti nelle altre città: Verona (+7,5%), Milano e Palermo (+6%), Catania (+5%), Firenze (+4%) e Bari (+3%).

Offerta in movimento: Catania cresce, Genova dimezza

Guardando all’offerta, la situazione è molto diversificata. Catania registra una forte crescita di annunci disponibili (+75%), seguita da Bari (+66%) e Napoli (+57%). Al contrario, l’offerta crolla a Genova (-56%), Torino (-33%), Bologna (-23%), Roma (-21%) e Verona (-16%).

Analisi e previsioni del mercato immobiliare

Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights, commenta: «Il mercato degli affitti transitori sta vivendo una contrazione, in linea con l’intero settore delle locazioni in Italia. Tuttavia, nelle città di medie e piccole dimensioni l’interesse rimane forte, contribuendo a una stabilità generale con un calo nazionale di appena l’1%».

