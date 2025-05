Casa, quanto mi costi? Al Nord fino al triplo del Sud

Mantenere una casa di circa 100 mq costa mediamente 1.298 euro al mese, circa 15.500 euro all’anno. È quanto emerge da una recente analisi di Facile.it e Mutui.it condotta su 10 città italiane. Milano guida la classifica con oltre 24.000 euro annui, quasi il triplo di Palermo.

Nord contro Sud: disparità impressionanti

L’indagine mostra significative differenze geografiche: al Nord la spesa è superiore del 47% rispetto al Sud e alle Isole. A Milano la gestione della casa costa il 16% in più rispetto a Roma e il triplo rispetto a Palermo, la città più economica.

Mutuo, principale voce di spesa

La rata mensile del mutuo rappresenta dal 75% all’86% delle spese totali. A Milano, un mutuo medio di 25 anni per un appartamento semicentrale costa oltre 1.700 euro al mese, mentre a Roma circa 1.500 euro. Palermo offre le condizioni più vantaggiose con 489 euro mensili.

Affitti poco più convenienti

L’affitto di un immobile di 100 mq in zona semicentrale costa mediamente il 6% in meno rispetto al mutuo, con un risparmio annuo che si aggira sui 14.700 euro. Una differenza modesta, che non modifica significativamente la mappa geografica della spesa.

Bollette e manutenzione, un peso rilevante

Anche le utenze e le manutenzioni incidono fortemente, soprattutto al Nord. Milano è ancora in testa con circa 300 euro al mese, seguita da Torino (288 euro) e Genova (284 euro). Le città del Sud come Palermo (190 euro) e Bari (195 euro) beneficiano invece di costi energetici inferiori grazie al clima più mite.

Tari, al Sud la tassa sui rifiuti pesa di più

Paradossalmente, al Sud la Tari è più alta, con Napoli e Cagliari che seguono Genova, la più costosa con 501 euro annui. Bologna, invece, è la più economica con soli 287 euro.

Vivere al Nord, costi e benefici

L’indagine conferma una forte disparità territoriale. Chi sceglie il Nord, specialmente Milano, deve prepararsi ad affrontare costi significativamente più alti, controbilanciati da servizi spesso migliori e maggiori opportunità economiche e lavorative.

Qui sotto una tabella riepilogativa riportante il costo mensile delle principali spese di casa per le 10 città analizzate:

Rata mutuo Utenze, manutenzione, condominio TARI Totale mese Totale anno Torino € 982 € 288 € 31 € 1.301 € 15.608 Milano € 1.712 € 298 € 26 € 2.036 € 24.436 Genova € 848 € 284 € 42 € 1.174 € 14.090 Bologna € 1.080 € 268 € 24 € 1.372 € 16.465 Firenze € 1.102 € 229 € 25 € 1.356 € 16.277 Roma € 1.507 € 212 € 33 € 1.752 € 21.022 Napoli € 1.049 € 210 € 40 € 1.299 € 15.592 Bari € 619 € 195 € 36 € 850 € 10.196 Cagliari € 920 € 175 € 39 € 1.134 € 13.610 Palermo € 489 € 190 € 28 € 707 € 8.488 Italia € 1.031 € 235 € 32 € 1.298 € 15.578

