Case al mare, Italia o Croazia? Confronto prezzi e opportunità

L’acquisto di una seconda casa al mare rimane una scelta ambita dagli italiani, ma il confronto tra le due sponde dell’Adriatico mostra chiaramente differenze significative di prezzo e tipologia immobiliare. Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia e di Nekretnine.hr, portale del gruppo Immobiliare.it in Croazia, hanno messo a confronto i costi delle case vista mare di alcune famose località di entrambe le Nazioni.

Rovigno vs Forte dei Marmi: il divario è netto

La località croata di Rovigno, con una media di 4.270 euro al metro quadro, è la più cara della Croazia ma molto più accessibile rispetto a Forte dei Marmi, che sfiora i 10.000 euro al mq con un aumento del 9% rispetto all’anno scorso.

Le altre mete italiane più costose

Oltre Forte dei Marmi, anche Sorrento e Alassio superano ampiamente i prezzi croati con una media rispettivamente di 8.680 euro/mq e 5.650 euro/mq. Riccione e Jesolo si avvicinano invece ai prezzi di Rovigno, attestandosi poco oltre i 4.000 euro al mq.

Prezzi più contenuti sulle coste adriatiche italiane

In Italia ci sono mete comunque interessanti sotto i 4.000 euro al mq, come Cervia, Lignano Sabbiadoro, Bibione e Viareggio. Alghero è invece la località marittima più conveniente in Italia, con circa 2.870 euro/mq, nonostante un aumento significativo del 10% rispetto allo scorso anno.

Croazia, mete convenienti e sempre più richieste

Dopo Rovigno, in Croazia troviamo Cittanova (4.135 euro/mq), Umago (circa 4.000 euro/mq) e Parenzo (3.630 euro/mq). Pola è la più economica con una media di 2.880 euro/mq, nonostante la crescita annuale dell’8%.

Preferenze degli italiani in Croazia

Rovigno domina come destinazione più amata dagli italiani. Rispetto allo scorso anno, però, cambiano le preferenze con Parenzo che supera Umago e Pola che guadagna la quarta posizione, superando Cittanova.

Appartamenti o ville? La differenza tra Italia e Croazia

In Croazia prevalgono nettamente gli appartamenti, con punte dell’80% a Pola. Solo Parenzo fa eccezione, con il 58% dell’offerta costituita da ville. Una situazione diversa rispetto all’Italia, dove ville e appartamenti si distribuiscono più equamente.

Dove conviene investire?

L’analisi mostra chiaramente che la Croazia rappresenta una valida alternativa per chi cerca un investimento meno oneroso ma in località turisticamente affermate. Tuttavia, l‘Italia continua ad attrarre per l’eccellenza e l’esclusività di alcune destinazioni prestigiose.

