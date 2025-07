Estate e vacanze, tempo di furti: 5 mosse per salvare la tua casa

Ogni giorno, nel nostro Paese, si verificano oltre 400 furti in abitazione, per un totale annuale che supera i 147.000 casi. Numeri che allarmano e spiegano perché ben 6 vacanzieri su 10 temano di subire un furto mentre si trovano lontani da casa.

La scarsa diffusione delle assicurazioni contro i furti

Nonostante la diffusa paura, solo il 17% degli italiani ha sottoscritto una polizza assicurativa per proteggere l’abitazione dai furti. Il motivo principale è spesso legato alla percezione erronea dei costi elevati, anche se in realtà una polizza base può partire da appena 13 euro al mese.

Strategie anti-ladro: vicini e tecnologia le più utilizzate

Gli italiani che partono per le vacanze, nonostante la scarsa adesione alle polizze assicurative, adottano comunque varie strategie per scoraggiare i ladri. Il metodo più comune è quello di affidare ai vicini o parenti il controllo periodico dell’abitazione (43%). Segue la scelta tecnologica con sistemi di videosorveglianza (28%) e grate antintrusione (13%).

Nord e Centro Italia: attenzione speciale alla posta e alle grate

Svuotare regolarmente la cassetta della posta è una precauzione diffusa soprattutto al Nord (15%), mentre le grate alle finestre sono più popolari nelle regioni centrali (16%). Misure come lasciare luci accese o TV in funzione vengono adottate rispettivamente da 3,4 e 2 milioni di italiani.

Non solo furti: l’ansia per danni da meteo e incidenti domestici

La paura di subire furti non è l’unica preoccupazione degli italiani in vacanza. Il 29% teme danni causati da fenomeni meteorologici estremi, specialmente nel Nord Est (39%). Inoltre, perdite idriche (22%) e fughe di gas (18%) sono rischi temuti da chi lascia incustodita la propria casa per periodi prolungati.

Vademecum: 5 consigli per lasciare casa in sicurezza

Facile.it ha stilato una guida essenziale per aiutare i cittadini a partire in serenità:

Protezione porte e finestre: inferriate, porte blindate e allarmi. Custodire oggetti di valore: evitare di lasciare gioielli e denaro in vista. Non pubblicizzare l’assenza: posta accumulata e zerbini spostati sono segnali per i ladri. Attenzione ai social network: non rivelare pubblicamente la propria lontananza da casa. Assicurazione casa: proteggersi con una polizza che copra furti e altri danni.

