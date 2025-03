Germania e Francia spingono il mercato immobiliare di lusso in Italia

Il mercato immobiliare di lusso italiano sta vivendo una fase di forte attrattiva grazie alla sua capacità di coniugare bellezza, storia e investimento. Le ricerche degli acquirenti stranieri, secondo una recente ricerca di LuxuryEstate.com, rivelano un trend positivo che vede l’Italia protagonista sul palcoscenico internazionale.

Il fascino del lusso italiano

L’Italia non è solo una meta turistica, ma rappresenta un vero e proprio hub per investimenti immobiliari di pregio. La capacità di offrire soluzioni abitative uniche, che spaziano da eleganti ville in campagna a moderni attici nelle grandi città, contribuisce a consolidare il ruolo del Paese come destinazione privilegiata per i capitali esteri.

Le regioni preferite dagli acquirenti stranieri

Secondo uno studio di LuxuryEstate.com, la Toscana si conferma la regina delle ricerche, con circa il 20% del totale. Seguono da vicino Lombardia (oltre il 17%) e Lazio (11,5%). Altre regioni come Sardegna (8,5%), Liguria (7,1%), Sicilia (6,5%), Veneto (6,3%), Campania (5,2%), Piemonte (4%) e Trentino-Alto Adige (3,5%) completano la top 10, offrendo soluzioni sia per chi desidera un investimento sicuro sia per chi cerca una seconda casa da sogno.

L’influenza dei mercati esteri: Germania e Francia

Le ricerche provenienti dall’estero evidenziano come la Germania sia il principale motore d’interesse, contribuendo in otto delle dieci regioni analizzate. In particolare, in alcune zone – come il Trentino-Alto Adige – oltre il 50% delle ricerche proviene dai tedeschi. La Francia, invece, guida le ricerche in due regioni, il Lazio e il Piemonte, consolidando un panorama in cui il Made in Italy incanta e attrae acquirenti di diverse nazionalità. Inoltre, anche la Polonia emerge come un mercato in crescita, segnalando nuove opportunità di investimento.

Focus sulle metropoli di lusso, tra Milano, Roma e Firenze

Analizzando il panorama urbano, si nota come le grandi città italiane assumano un ruolo di primo piano. A Firenze, la Germania guida le ricerche con il 24,4%, seguita dalla Francia. A Roma i dati rivelano un equilibrio tra francesi e tedeschi, mentre a Milano la Francia primeggia (11,2%), con la Germania che segue (10,2%). Queste tendenze dimostrano come il fascino culturale e l’innovazione si incontrino nelle città d’arte italiane, rendendole mete di investimento strategico.

Un investimento nel futuro

Il successo del mercato immobiliare di lusso in Italia non è frutto del caso, ma il risultato di una combinazione di elementi storici, culturali e paesaggistici unici. Le ricerche internazionali, che vedono protagonisti paesi come Germania, Francia e Polonia, confermano che l’Italia è in grado di soddisfare esigenze diverse: da chi cerca una residenza esclusiva a chi desidera un investimento per il futuro. L’orizzonte sembra dunque luminoso per il lusso made in Italy, simbolo di un patrimonio in continua evoluzione e di un’attrattiva che non conosce confini.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook