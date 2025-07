Il mercato immobiliare di lusso nel Mediterraneo continua a crescere, con mete iconiche come Cap Ferrat, Saint Tropez e Portofino ai vertici della classifica. Secondo uno studio recente di Abitare Co., società specializzata in immobili residenziali di prestigio, queste località sono le più ambite per acquistare appartamenti e ville luxury vista mare.

Cap Ferrat al primo posto

In testa alla classifica spicca Cap Ferrat, dove i prezzi medi per un’abitazione si aggirano sui 18.500 euro al metro quadrato, con punte fino a 43.500 euro per le ville luxury più esclusive. Segue Saint Tropez con un prezzo medio di 16.800 euro al metro quadrato e picchi che raggiungono i 38.500 euro al mq.

Portofino, perla italiana, conquista il podio

L’italiana Portofino si piazza al terzo posto, confermando la sua reputazione internazionale con un prezzo medio di 15.800 euro al mq. Qui le ville più esclusive arrivano fino a 27.500 euro al metro quadro. Negli ultimi cinque anni, Portofino ha registrato un incremento significativo dei prezzi del 15,6%, una chiara testimonianza dell’attrattività crescente di questa destinazione.

Clientela internazionale per le località estere

Lo studio evidenzia una netta distinzione nella provenienza degli acquirenti: in località estere come Cap Ferrat, il 92% degli acquirenti è internazionale. Situazioni analoghe si registrano a Mykonos (90%) e Formentera (85%). In Italia, invece, prevalgono nettamente gli acquirenti locali: a Positano, l’80% degli acquisti è effettuato da italiani, a Portofino il 65% e a Porto Cervo il 60%.

Prezzo medio €/mq. (nuovo+usato) Prezzi: var. % a cinque anni Prezzo Top ville €/mq # Località Nazione 1 Cap Ferrat Francia 18.500 +40,1 43.500 2 Saint Tropez Francia 16.800 +30,2 38.500 3 Portofino Italia 15.800 +15,6 27.500 4 Porto Cervo Italia 8.600 +11,3 18.150 5 Positano Italia 8.200 +16,2 23.700 6 Formentera Spagna 8.100 +9,8 27.700 7 Capri Italia 7.900 +10,4 25.400 7 Amalfi Italia 7.900 +11,5 19.600 9 Porto Rotondo Italia 7.800 +10,2 14.300 10 Ibiza Spagna 7.700 +7,3 26.800 10 Forte dei Marmi Italia 7.700 +10,3 24.250 12 Roquebrun Cap Martin Francia 7.500 +25,8 36.200 13 Cannes Francia 7.400 +21,6 28.500 14 Le Lavandou Francia 6.800 +31,3 36.400 14 Santa Margherita Ligure Italia 6.800 +10,8 15.000 16 Mykonos Grecia 6.100 +16,7 23.900 17 Venezia Lido Italia 5.800 +11,3 8.100 18 Anacapri Italia 5.700 +10,5 17.300 18 Santorini Grecia 5.700 +12,6 14.500 20 Marbella Spagna 3.600 +6,8 13.800

Altre località italiane in evidenza

Anche altre località italiane attirano acquirenti facoltosi: Porto Cervo mantiene una solida quarta posizione con un prezzo medio di 8.600 euro/mq, seguita da Positano a 8.200 euro/mq. Capri, Amalfi e Porto Rotondo sono anch’esse tra le più desiderate, con prezzi che oscillano tra i 7.800 e i 7.900 euro al metro quadrato.

Il lusso delle Baleari e della Grecia

Le Baleari restano amatissime da vip e sportivi: Formentera raggiunge prezzi medi di 8.100 euro/mq mentre Ibiza si attesta sui 7.700 euro/mq. In Grecia, Mykonos conferma la sua attrattività internazionale con un prezzo medio di 6.100 euro/mq, mentre Santorini si mantiene più accessibile con 5.700 euro/mq.

Previsioni di crescita del mercato

Dato l’interesse sempre maggiore da parte di clienti internazionali, si prevede che il valore degli immobili nelle località più esclusive del Mediterraneo continuerà a crescere nei prossimi anni. Il fascino intramontabile del Mediterraneo e le agevolazioni fiscali continuano a richiamare investimenti consistenti, promettendo ulteriori incrementi nei prezzi immobiliari.

