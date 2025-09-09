Casa
Mutui: 11 settembre riunione BCE, stop ai tagli? Rata variabile stabile
BCE verso lo “stop” l’11 settembre: con Euribor vicino al 2% la rata del variabile resta 610–615 €. Oggi il variabile (TAN 2,67%) è più conveniente del fisso (TAN 3,16%). Surroghe interessanti: fisso 3,06% o variabile 2,28%
L’11 settembre la Banca Centrale Europea si riunisce per decidere sulla politica monetaria. Se fino a poche settimane fa un nuovo taglio dei tassi pareva scontato, oggi l’incertezza è più alta e le attese si sono raffreddate. Secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it, la rata di un mutuo variabile standard dovrebbe fermarsi sui livelli attuali, fra 610 e 615 euro al mese.
Euribor dimezzato dal 2024 e vicino al 2%
L’Euribor – il riferimento dei mutui a tasso variabile – si muove spesso anticipando la BCE e potrebbe aver già scontato l’ultimo taglio previsto entro fine anno. I Futures aggiornati al 3/09/2025 indicano un atterraggio intorno al 2%, con stabilità fino a fine 2026. Dal febbraio 2024 a oggi l’indice si è dimezzato, generando un beneficio medio di 135 € sulla rata mensile del mutuo tipo.
I valori riportati derivano da simulazioni su un mutuo standard (profilo Facile.it/Mutui.it) e da Futures sull’Euribor aggiornati al 03/09/2025; gli importi possono variare in base a importo, durata, LTV, garanzie e profilo del richiedente
Meglio fisso o variabile? I numeri delle offerte
Il calo dei tassi è passato anche sui nuovi mutui. Per il profilo analizzato:
- Variabile: TAN 2,67%, rata 576 € (offerte online migliori);
- Fisso: TAN 3,16%, rata 608 €.
Gli esperti ricordano che la scelta non deve fermarsi ai tassi: propensione al rischio, capacità reddituale e caratteristiche dell’immobile restano decisive. Un consulente può aiutare a individuare il prodotto più adatto.
Surroga: finestra favorevole per chi vuole bloccare o ridurre la rata
Tassi a questi livelli sono un’opportunità anche per chi ha già un finanziamento:
- Surroga a tasso fisso: TAN 3,06%, rata 601 € → opzione per mettere in sicurezza la rata nel tempo.
- Surroga a tasso variabile: TAN 2,28%, rata 551 € → soluzione per abbassare subito l’esborso, accettando possibili oscillazioni future.
Quanto è cambiata la rata dal 2022 a oggi
|Mese
|TAN
|Rata mensile
|Var. vs gen. 2022
|Gennaio 2022
|0,67%
|456 €
|–
|Gennaio 2023
|3,33%
|619 €
|+163 €
|Gennaio 2024
|5,16%
|748 €
|+292 €
|Gennaio 2025
|4,02%
|666 €
|+210 €
|Settembre 2025
|3,28%
|616 €
|+160 €
Proiezioni dai Futures Euribor (agg. 03/09/2025)
|Mese
|TAN
|Rata stimata
|Var. vs set. 2025
|Dicembre 2025
|3,22%
|612 €
|–4 €
|Dicembre 2026
|3,21%
|608 €
|–5 €
Cosa significa per le famiglie: salvo sorprese dalla BCE, i prossimi mesi potrebbero vedere micro-riduzioni più che tagli marcati delle rate.
Cosa fare ora: 4 mosse pratiche
- Confrontare più offerte: le condizioni online sul variabile oggi risultano più convenienti del fisso sul profilo analizzato;
- Valutare la surroga: fisso per stabilità, variabile per massimizzare il risparmio immediato;
- Verificare LTV, durata residua e penali (se sostituzione): incidono più del tasso “vetrina”;
- Simulare scenari: anche con Euribor vicino al 2%, considerare stress test su reddito e spese.
Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook