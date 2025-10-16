Tariffe gas 2025, ecco come scegliere la più conveniente

Con l’arrivo dell’autunno e l’accensione dei riscaldamenti, milioni di italiani si preparano ad affrontare non solo il freddo ma anche un’altra stagione di bollette salate.

Secondo l’Osservatorio di Switcho, ben 9 italiani su 10 non hanno la tariffa gas più vantaggiosa, e questo può tradursi in una perdita economica significativa durante i mesi più freddi.

Il peso del gas sulle spese familiari

Il gas incide per il 35,7% sulle spese complessive delle famiglie italiane (dato Istat).

Dai dati ARERA analizzati da Switcho emerge che l’87% dei consumi annuali si concentra proprio nel periodo di accensione dei riscaldamenti.

La spesa media invernale per una famiglia italiana è di circa 520 euro, cifra che può lievitare ulteriormente con le imposte e i costi fissi di commercializzazione.

Risparmiare è possibile: fino a 170 euro in meno in bolletta

La buona notizia è che il risparmio è a portata di mano: scegliendo la tariffa gas più conveniente del mercato, una famiglia può risparmiare fino a 170 euro solo nei mesi invernali.

Il problema? La maggior parte dei consumatori si muove troppo tardi: molti iniziano a confrontare le offerte solo dopo aver ricevuto le prime bollette salate, perdendo così mesi di possibile risparmio.

Tempismo e consapevolezza: le chiavi per pagare meno

Lo studio Switcho rivela un dato emblematico: le richieste di analisi delle bollette gas sono raddoppiate tra ottobre e gennaio.

“Da una lettura dei nostri dati risulta che lo scorso inverno 9 italiani su 10 hanno scoperto di avere una tariffa non ottimizzata solo a gennaio”, spiega Redi Vyshka, co-founder e COO di Switcho.

Le offerte migliori, infatti, si trovano prima dell’inverno. Quando il freddo arriva, anche le tariffe diventano meno competitive.

Ottobre, il mese decisivo per tagliare le spese

Ottobre è considerato l’ultimo mese utile per cambiare fornitore e bloccare una tariffa vantaggiosa.

“I tempi per il cambio vanno dai 45 ai 60 giorni”, ricorda Vyshka, “quindi agire subito significa arrivare preparati all’inverno e risparmiare da subito”.

Come scegliere la tariffa più vantaggiosa

Per evitare errori o offerte ingannevoli, gli esperti consigliano di affidarsi ai comparatori online come Switcho, che permettono di analizzare gratuitamente le tariffe, confrontarle e cambiare fornitore in pochi click, senza burocrazia né costi aggiuntivi.

