Il mondo del lavoro si trova in una fase di rapido cambiamento, guidato dalla diffusione delle tecnologie digitali e dalle nuove forme di lavoro ibrido. Tuttavia, secondo una recente ricerca condotta da Asterys, l‘81% dei lavoratori italiani riporta gravi conseguenze sulla propria salute e benessere a causa delle dinamiche nocive presenti all’interno delle aziende. Questo dato allarmante mette in evidenza la necessità di riconsiderare i modelli organizzativi esistenti e di adottare approcci innovativi che tengano conto delle esigenze delle persone in un contesto in continua evoluzione.

Strutture organizzative, tradizione contro innovazione

L’indagine condotta da Asterys ha rivelato che la stragrande maggioranza delle aziende italiane (71%) adotta ancora una struttura gerarchica tradizionale, in cui le decisioni chiave sono prese al vertice e i dipendenti hanno poco spazio per esprimere il proprio potenziale. Solo una minima percentuale (4%) rappresenta aziende piatte, dove i membri dei team hanno autonomia decisionale. Questa discrepanza evidenzia la resistenza al cambiamento e la necessità di trasformazioni profonde nel modo in cui le aziende sono organizzate.

Dinamiche disfunzionali, impatto sulla salute e desideri dei dipendenti

Le dinamiche disfunzionali presenti nelle aziende, come la competizione interna, i carichi di lavoro eccessivi, la burocrazia eccessiva e la mancanza di attenzione alle esigenze dei dipendenti, influenzano negativamente il benessere dei lavoratori. Queste situazioni possono causare nervosismo, stress prolungato e una diminuzione delle performance lavorative, con potenziali impatti a lungo termine sulla salute e sul rendimento dei dipendenti.

Le persone desiderano un ambiente di lavoro che favorisca pari opportunità di esprimere il proprio potenziale, relazioni basate sulla fiducia e la partnership, e chiarezza nelle responsabilità all’interno del team. Quando considerano un cambio di lavoro, oltre all’aumento dello stipendio, molti dipendenti cercano un contesto meritocratico ed equo, un lavoro significativo e appagante, la possibilità di scegliere il luogo di lavoro e una cultura organizzativa allineata con i propri valori.

Organizzazione centrata sulla persona

Asterys propone un modello organizzativo innovativo chiamato AEquacy, che mira a trasformare radicalmente l’approccio delle aziende al lavoro. Basato su principi come l’orientamento allo scopo e ai valori, l’auto-organizzazione, l’equalità, la trasparenza e l’adattività, AEquacy promuove un ambiente di lavoro sano, collaborativo e adattabile alle sfide del mondo contemporaneo. Aziende come Nespresso hanno già adottato questo approccio con successo, dimostrando che è possibile creare un ambiente lavorativo che valorizzi le persone e favorisca il successo aziendale a lungo termine.

