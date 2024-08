Wizz Air lancia la “All You Can Fly”: vola senza limiti per 12 mesi a prezzo fisso (con alcune limitazioni)

Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese, ha lanciato una nuova iniziativa che promette di rivoluzionare il modo di viaggiare in Europa. Si tratta della membership card “All You Can Fly”, che per un prezzo di 599 euro offre la possibilità di volare su oltre 800 destinazioni per un periodo di 12 mesi, con un costo aggiuntivo di soli 9,99 euro per tratta. Fino al 15 agosto, la carta è disponibile in offerta promozionale a 499 euro.

Offerta unica nel suo genere

La Wizz All You Can Fly membership è la prima carta di questo tipo in Europa, e offre ai viaggiatori la possibilità di esplorare il continente a prezzi contenuti. La card permette di viaggiare da quasi 200 città in oltre 50 Paesi, coprendo una vasta gamma di destinazioni, dal Mediterraneo alle Alpi Austriache, fino alle principali capitali europee come Parigi e Londra. La carta è particolarmente indicata per i frequent flyer che desiderano risparmiare sui costi dei biglietti aerei senza rinunciare alla qualità e alla flessibilità.

Limitazioni e considerazioni

Tuttavia, la Wizz All You Can Fly membership prevede alcune limitazioni. Le rotte nazionali italiane sono escluse dall’offerta, il che significa che non sarà possibile utilizzare la carta per voli interni all’Italia. Inoltre, la membership include solo un bagaglio a mano, e per ogni tratta è previsto un costo aggiuntivo di 9,99 euro. È obbligatorio prenotare i voli con almeno 72 ore di anticipo, escludendo quindi la possibilità di utilizzare la card per voli last minute.

La compagnia aerea ha lanciato un’offerta di prevendita limitata per la Wizz All You Can Fly membership a un prezzo scontato di 499 euro, disponibile fino alle 23:59 CET del 15 agosto 2024. Dopo questa data, la card sarà disponibile al prezzo regolare di 599 euro. I viaggiatori potranno iniziare a utilizzare la carta a partire dal 25 settembre 2024, e potranno prenotare voli fino a 3 giorni prima della partenza.

Opportunità di viaggio senza precedenti

La Wizz All You Can Fly membership rappresenta un’opportunità senza precedenti per chi ama viaggiare e desidera farlo senza preoccuparsi dei costi elevati dei biglietti aerei. Con un prezzo fisso e la possibilità di volare su un ampio numero di destinazioni, questa carta potrebbe rivoluzionare il mercato dei viaggi low cost, offrendo un’alternativa conveniente e flessibile per esplorare l’Europa e oltre.

