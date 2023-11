La vittoria di Javier Milei è l’inizio della trasformazione dell’Argentina?

Domenica 19 novembre, l’Argentina ha assistito a una vittoria schiacciante nelle elezioni presidenziali. Javier Milei, noto per le sue posizioni libertarie e pro-life, ha superato il suo rivale, il kirchnerista Sergio Massa, con un margine di oltre undici punti percentuali. Questi risultati parlano da soli: una partecipazione al voto del 76,31%, con Milei che ha ottenuto il 55,69% dei voti, mentre l’uscente Massa ha raccolto solo il 44,3%. Nonostante gli sforzi del “deep state” per confermare al potere i peronisti e socialisti, il popolo argentino ha espresso chiaramente il desiderio di un cambiamento radicale.

“Oggi inizia la ricostruzione dell’Argentina”

Nella notte delle elezioni, Javier Milei ha dichiarato con determinazione: “Oggi inizia la ricostruzione dell’Argentina”. Ha definito questa vittoria come una “notte storica” per la nazione, sottolineando che il paese si trova in una situazione critica e che sono necessari cambiamenti drastici. Milei ha respinto l’idea del gradualismo, sottolineando che non c’è spazio per la tiepidezza o le mezze misure. Questo messaggio ha colpito profondamente gli elettori e i sostenitori che hanno visto in Milei un leader pronto a prendere decisioni audaci per riformare il paese.

Il ruolo dei conservatori nella vittoria di Milei

Al primo turno, Milei aveva ottenuto poco meno del 30% dei consensi, mentre Massa era quasi al 37%. Tuttavia, il sostegno decisivo dei conservatori guidati da Patricia Bullrich e la loro coalizione con il 23,8% dei voti sono stati cruciali per la vittoria di Milei. È probabile che Patricia Bullrich assuma un ruolo significativo nel prossimo governo, portando l’esperienza che ha maturato come ministro dell’Interno durante il governo di Mauricio Macri. Questa coalizione garantirà a Milei una solida maggioranza nel Parlamento argentino.

Milei: «Un governo di competenza e prestigio»

Milei ha annunciato la composizione del suo governo, che si distingue per la competenza e il prestigio dei suoi membri. Il rinomato avvocato Mariano Cúneo Libarona sarà responsabile della Giustizia, mentre Carolina Píparo guiderà l’Amministrazione nazionale della sicurezza sociale, incaricata della gestione di pensioni e prestazioni sociali. L’obiettivo è coinvolgere esperti di indiscussa competenza che abbiano a cuore la libertà e la sussidiarietà. Altri nomi come Nicolás Posse, Sandra Pettovello e Diana Mondino sono stati annunciati per importanti ruoli all’interno del governo.

Accoglienza internazionale e cambiamento di prospettiva

La vittoria di Milei ha ricevuto un caloroso sostegno da leader conservatori di tutto il mondo. Anche coloro che avevano inizialmente criticato Milei, come Lula in Brasile, hanno dovuto riconoscere la volontà democratica del popolo argentino. Gli argentini hanno respinto il modello di socialismo populista, statalista ed eticamente compromesso rappresentato dai loro precedenti leader.

Prospettive per il futuro

Con l’ampio consenso ottenuto, Milei e il suo governo sono pronti a intraprendere azioni immediate per ripristinare il diritto alla vita del nascituro, riformare le politiche famigliari e promuovere i diritti di libertà e genitorialità nell’ambito educativo. Questi sono passi fondamentali per sviluppare il capitale umano dell’Argentina e avviare una nuova era di crescita e prosperità.