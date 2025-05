Bergamo Orio al Serio: facciamo il punto sulle novità dell’aeroporto nei prossimi mesi

L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sta vivendo un 2025 ricco di cambiamenti strategici.

Una fase di innovazione che mira a rafforzare la competitività dello scalo nel contesto territoriale ed europeo, alimentata sia dai 17,3 milioni di viaggiatori registrati nell’ultimo anno sia dal sempre più imminente appuntamento con le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Aeroporto Bergamo Orio al Serio: le infrastrutture previste per il 2025

Gli interventi che stanno interessando lo scalo bergamasco nei prossimi mesi continuano a seguire le direttrici dell’intermodalità, della tecnologia e della sostenibilità.

Il piano di sviluppo in corso prevede la realizzazione di oltre 78mila metri cubi di nuove infrastrutture, accompagnate da dotazioni tecnologiche all’avanguardia, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Orio al Serio all’interno del sistema aeroportuale nazionale.

Le prime opere, ormai in fase di completamento, entreranno in funzione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e permetteranno all’hub di beneficiare di ben 22 nuovi banchi per il check-in, due nuovi gate Extraschengen e 14 postazioni x-ray di tipo C3 per la verifica dei bagagli a mano, che consentiranno di eseguire controlli senza richiedere ai passeggeri di estrarre liquidi, computer e dispositivi elettronici.

Questo permetterà di ridurre le code, gestire in modo più efficiente i picchi di affluenza e ottimizzare i tempi operativi, limitando ogni possibile disagio e migliorando l’esperienza dei passeggeri.

Diversi saranno anche gli interventi sul piano dell’intermodalità: la recente conclusione delle opere preliminari per il collegamento tra il terminal e la stazione ferroviaria consentirà a Rfi di completare i lavori già programmati per la realizzazione della ferrovia a doppio binario, che si stima sarà operativa a partire dal 2026.

Nuovi ampliamenti e parcheggi: come trovare un posto auto in aeroporto in modo smart

Gli ampliamenti previsti nel programma di sviluppo dell’hub di Bergamo contemplano anche nuove infrastrutture dedicate alla sosta dei veicoli. Nello specifico, saranno realizzati due parcheggi multipiano gemelli: il primo prenderà il posto dell’attuale Fast Park, il secondo della zona Dhl e saranno entrambi creati per ampliare l’offerta di parcheggi ad oggi disponibili presso lo scalo. Tuttavia, l’orizzonte temporale per il completamento di tali opere è ancora piuttosto ampio: allo stato attuale si stima che la consegna potrebbe slittare ben oltre il 2026.

In attesa della conclusione dei lavori, per ottimizzare la ricerca del parcheggio nei pressi dello scalo è possibile ricorrere all’impiego di risorse dedicate. In un contesto in cui la ricerca di un posto auto può rivelarsi complessa, entrano in campo infatti servizi come MyParking.it, che permette di prenotare un parcheggio in modo smart e migliorare l’esperienza aeroportuale.

Basta inserire nel pratico motore di ricerca interno le date e gli orari di ingresso e ritiro del veicolo per visualizzare una panoramica completa delle opzioni disponibili: una lista che permette di confrontare i parcheggi coperti, con navetta, con car valet o aperti 24 ore su 24 e scegliere quello più indicato in base alla distanza, alle recensioni, al budget o ai servizi.

Aeroporto di Orio al Serio: l’IA guida la digitalizzazione

Sempre in linea con la nuova svolta tecnologica che sta interessando l’aeroporto di Bergamo, entro la fine dell’anno è previsto anche l’arrivo dell’intelligenza artificiale, una rivoluzione che permetterà di creare una replica virtuale dello scalo – un “digital twin” – finalizzato ad armonizzare in tempo reale i dati provenienti da diversi flussi video.

Sfruttando tecniche all’avanguardia nel campo dell’object detection e del tracking, il progetto trasformerà i dati grezzi in un flusso di informazioni di valore. Un’implementazione che contribuirà a efficientare le operazioni di terra, migliorare i livelli di sicurezza e perfezionare processi e infrastrutture cruciali, innescando un’importante accelerazione al processo di digitalizzazione dello scalo in vista del futuro.

