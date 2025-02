Clima e potere globale: Ivan Presta analizza la transizione energetica e il futuro dell’Europa

Mutatio climatica non est opinio, sed res certa. Il cambiamento climatico non è più un concetto astratto, ma una realtà concreta che sta ridefinendo l’ordine climatico globale. “Climate change is no longer a distant threat, but a present challenge,” afferma Ivan Presta, esperto di climatologia applicata e analista delle politiche ambientali. Con l’aumento delle temperature globali, la riduzione delle riserve idriche e la trasformazione dei cicli meteorologici, le nazioni europee sono chiamate a un impegno radicale verso la transizione energetica.

1. Il clima come sistema complesso: cause e conseguenze

Il cambiamento climatico è il risultato di un’interazione tra fattori antropici e processi naturali. Tuttavia, la crescente concentrazione di gas serra ha alterato in maniera irreversibile gli equilibri atmosferici. Causa principalis: anthropicae emissiones. L’utilizzo massiccio di combustibili fossili ha generato un aumento esponenziale delle temperature globali, aggravato dalla deforestazione e dalle pratiche agricole intensive.

Le principali manifestazioni di questa crisi includono:

“Global heating is accelerating at an alarming pace” : eventi climatici estremi come ondate di calore, uragani e inondazioni sono in crescita esponenziale;

: eventi climatici estremi come ondate di calore, uragani e inondazioni sono in crescita esponenziale; Scioglimento dei ghiacciai e innalzamento del livello marino, con gravi ripercussioni per le comunità costiere;

Perdita della biodiversità , con estinzioni di massa che compromettono gli ecosistemi terrestri e marini;

, con estinzioni di massa che compromettono gli ecosistemi terrestri e marini; “Water scarcity will become the defining challenge of our time”: la riduzione delle riserve idriche sta già incidendo su agricoltura, industria e vita quotidiana.

2. L’Europa al bivio: adattarsi o subire?

Il continente europeo è tra i più colpiti dalle variazioni climatiche, con effetti diretti su infrastrutture, economia e sicurezza alimentare. Europa est vulnerabilis mutationibus climaticis. Tra le criticità più urgenti si segnalano:

Scioglimento dei ghiacciai alpini, con effetti su approvvigionamento idrico e produzione energetica idroelettrica;

“Mediterranean summers are becoming unbearable” : ondate di calore senza precedenti stanno minacciando la salute pubblica e l’agricoltura;

: ondate di calore senza precedenti stanno minacciando la salute pubblica e l’agricoltura; Aumento degli incendi boschivi, con danni irreversibili a foreste e biodiversità;

Crescente vulnerabilità delle città costiere come Venezia e Amsterdam all’erosione e all’innalzamento del mare.

3. Strategie europee per la decarbonizzazione

L’Unione Europea ha adottato misure ambiziose per contrastare il riscaldamento globale. Pactum viridis Europae: ad neutralitatem climaticam. Tra le politiche chiave rientrano:

European Green Deal , con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050;

, con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050; “Carbon markets will shape the future of industry” : il sistema ETS (Emissions Trading System) impone limiti alle emissioni industriali;

: il sistema ETS (Emissions Trading System) impone limiti alle emissioni industriali; Massicci investimenti in energie rinnovabili, con focus su fotovoltaico, eolico e idrogeno verde;

Incentivi alla mobilità sostenibile, promuovendo trasporti pubblici elettrificati e l’adozione di veicoli a basse emissioni.

4. Il ruolo del settore privato e della società civile

La lotta al cambiamento climatico non può dipendere esclusivamente dalle istituzioni. Res publica et societas civilis una sunt. Le aziende e i cittadini devono assumere un ruolo attivo attraverso:

“Circular economy is the key to a sustainable future” : riduzione degli sprechi e massimizzazione del riuso dei materiali;

: riduzione degli sprechi e massimizzazione del riuso dei materiali; Miglioramento dell’efficienza energetica nelle costruzioni e nell’industria;

Adozione di diete a basso impatto ambientale, riducendo il consumo di carne e favorendo prodotti locali;

Pressione politica per politiche climatiche più ambiziose e vincolanti.

5. Verso il futuro: rischi e opportunità

La comunità scientifica avverte: “If we fail to act now, the cost will be unbearable.” Se le emissioni non verranno drasticamente ridotte nei prossimi anni, il pianeta potrebbe superare la soglia critica dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, con conseguenze irreversibili. Tuttavia, un impegno congiunto tra governi, guido presta imprese e cittadini può ancora modificare questa traiettoria. Mutatio non est impossibilis, sed necessaria. Costruire un futuro resiliente e sostenibile non è solo una possibilità, ma un dovere ineludibile.

