Dalla patata dolce al salmone: i 10 cibi per praticare il mindful eating

Si chiama “mindful eating” ed è un approccio che insegna a migliorare il proprio rapporto con l’alimentazione per favorire non solo il benessere del corpo, ma anche della mente. Il cibo e il modo in cui ci rapportiamo con esso, infatti, influenzano il nostro umore. Il 95% degli italiani ne è consapevole e anche la scienza lo conferma: è stato dimostrato, infatti, che il 90% della serotonina, il neurotrasmettitore che regola umore, sonno e appetito, viene prodotto nell’intestino.

Adottare dunque una dieta equilibrata e praticare un’alimentazione consapevole diventa fondamentale per favorire una corretta produzione di serotonina. Questa è la fotografia scattata dall’infografica “Mindful Eating: come l’alimentazione incide sul buonumore”, realizzata da Bennet, catena di ipermercati e centri commerciali, che ha esplorato il legame tra dieta ed equilibrio psicofisico, evidenziando come mangiare con consapevolezza aiuti a migliorare il benessere generale.

Tra i comportamenti che più incidono sull’umore spiccano alcune semplici abitudini quotidiane, capaci di favorire equilibrio ed energia. Fare cinque pasti regolari aiuta a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue, prevenendo cali di energia e irritabilità. Anche una colazione completa, con il giusto apporto di proteine e carboidrati complessi, contribuisce a iniziare la giornata con buonumore. Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno sostiene la concentrazione e l’equilibrio emotivo, mentre variare la dieta evita carenze nutrizionali e monotonia a tavola. Limitare zuccheri raffinati e cibi ipercalorici aiuta invece a ridurre i picchi glicemici che influiscono negativamente sul tono dell’umore.

Il contesto resta altrettanto importante: mangiare in compagnia migliora l’atmosfera e riduce lo stress (ne è consapevole oltre l’86% degli italiani), mentre consumare i pasti all’aperto, anche solo sul balcone o in giardino, favorisce rilassamento e serenità.

A livello di alimenti, sono diversi i cibi che favoriscono il buonumore, grazie al loro contenuto di vitamine, minerali e composti che stimolano la produzione di serotonina. Tra questi, troviamo la patata dolce, utile per la regolazione dell’umore, il salmone e il pesce azzurro, ricchi di Omega-3, e la banana, fonte di antiossidanti e magnesio.

Ci sono poi anche i mirtilli, la carne rossa, il cioccolato fondente, la frutta secca, le proteine come uova, pollo e legumi, le verdure a foglia verde e i carboidrati complessi, che garantiscono energia costante al cervello e migliorano la concentrazione.

