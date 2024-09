Depilazione in Italia: ecco quante donne (e uomini) la praticano

I numeri lo dimostrano: gli italiani, quando si tratta di fare attenzione alla bellezza, non si tirano indietro e spendono anche cifre importanti. Tra gli inestetismi contro i quali si lotta maggiormente, un doveroso cenno va dedicato ai peli superflui.

In Italia, la depilazione è una pratica molto diffusa tra donne e uomini, con una crescente attenzione verso approcci che offrono risultati definitivi. I trattamenti di epilazione permanente come il laser e la luce pulsata stanno guadagnando popolarità poiché, sebbene richiedano un investimento iniziale più considerevole rispetto ai metodi tradizionali – e in merito suggeriamo di leggere l’articolo di LaserMilano.it per sapere quanto costa il laser per i peli – permettono di ottenere risultati più efficaci e duraturi nel tempo.

Ma quanti sono gli italiani che non riescono a fare a meno di queste procedure? A fornire recentemente una risposta a questa domanda ci ha pensato un’indagine condotta dalla multinazionale Philips, che ha preso in considerazione le risposte di un campione di persone fortemente rappresentativo della popolazione italiana.

Questo sondaggio ha portato alla luce il fatto che circa l’82% delle donne in Italia si depila tutto l’anno. L’11%, invece, include questa pratica nella propria beauty routine solo in estate e in primavera, quando si tirano fuori dall’armadio abiti leggeri e corti.

Un altro dato interessante emerso grazie all’indagine di Philips è legato al fatto che, in media, il 79% degli italiani si sente maggiormente a proprio agio quando ha la pelle glabra e liscia.

Risulta invece pari a 8 la percentuale di persone che non considerano i peli superflui fastidiosi.

Depilazione: quali sono le parti del corpo più apprezzate per i trattamenti?

Per avere un quadro ancora più completo dell’approccio degli italiani alla depilazione, è il caso di ricordare che, sempre secondo la sopra menzionata indagine di Philips, nel nostro Paese chi si depila tende a focalizzarsi soprattutto su gambe, inguine e ascelle, le zone del corpo preferite dal 68% circa degli intervistati.

Se si guarda alle braccia e all’inguine, i numeri sono sensibilmente più bassi e pari rispettivamente al 26 e al 19%.

La depilazione? Piace anche tra le mura domestiche!

Recarsi presso un centro estetico specializzato per provare trattamenti innovativi per l’eliminazione dei peli superflui è una scelta che piace tantissimo agli italiani.

Altrettanto si può dire per la depilazione tra le mura domestiche. Dall’indagine sopra citata, è emerso come il 53% degli intervistati opti per procedere all’eliminazione dei peli superflui a casa.

Gli alleati preziosi in questi casi sono il rasoio, che andrebbe usato con parsimonia in quanto provoca la ricrescita di peli decisamente più duri, e la ceretta.

Molto apprezzata è pure la luce pulsata, effettuabile sia dall’estetista, sia a casa grazie a tool tecnologici ormai accessibili a tutti.

Le scelte degli uomini

Quando si parla di estetica in generale, i numeri dei pazienti di sesso maschile sono in continua crescita. Questo vale anche per i trattamenti di depilazione. Il sondaggio di Philips mette in primo piano dati molto interessanti in merito, a partire dalle zone preferite per l’eliminazione dei peli superflui.

In cima alla lista delle richieste degli uomini troviamo il viso, seguito dalla zona dell’inguine.

Per quanto riguarda gli strumenti prediletti, spiccano il rasoio elettrico, chiamato in causa dal 69% degli intervistati, e quello manuale.

Gli uomini che si depilano tendono sempre più spesso a presentare agli esperti a cui si rivolgono punti di riferimento famosi ai quali vogliono assomigliare.

Giusto per citarne uno, ricordiamo l’attore australiano Chris Hemsworth, diventato famoso per il ruolo di Thor in diversi film della Marvel, pellicole che lo hanno visto sfoggiare un fisico scultoreo e rigorosamente privo di peli.

Un altro nome spesso chiamato in causa è quello del modello italiano Pietro Boselli, seguitissimo sui social.

