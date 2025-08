Gravidanza e integrazione: i benefici di Multicentrum Mamma DHA

La gravidanza è uno dei momenti più delicati e affascinanti nella vita di una donna, ma anche un periodo in cui il corpo richiede attenzioni speciali. Mangiare bene è fondamentale, certo, ma a volte non è sufficiente per coprire tutti i fabbisogni nutrizionali che aumentano durante la gestazione. Ecco perché l’integrazione alimentare gioca un ruolo chiave nel sostenere il benessere della futura mamma e lo sviluppo ottimale del bambino.

Vitamine come l’acido folico e la vitamina D, minerali come il ferro, e acidi grassi essenziali come il DHA diventano alleati preziosi per accompagnare ogni fase della gravidanza: dal concepimento allo sviluppo del sistema nervoso fetale, passando per la formazione della placenta e il sostegno del sistema immunitario materno.

In questo contesto, gli integratori multivitaminici studiati appositamente per le donne in gravidanza possono fare la differenza. Tra questi, Multicentrum Mamma DHA si propone come una soluzione completa, pensata per fornire un supporto mirato nei mesi più importanti della vita. Si tratta di un integratore alimentare acquistabile senza ricetta medica anche presso le farmacie online, ricevendolo comodamente a casa.

Scopriamo tutto su questo integratore per capire se è la soluzione giusta per te!

Cosa contiene Multicentrum Mamma DHA

Multicentrum Mamma DHA contiene un ampio mix di principi attivi:

Acido folico : vitamina chiave nella formazione dei tessuti materni e placentari, fondamentale per prevenire difetti del tubo neurale nel feto.

: vitamina chiave nella formazione dei tessuti materni e placentari, fondamentale per prevenire difetti del tubo neurale nel feto. Ferro : essenziale per la produzione dei globuli rossi, previene l’anemia nella mamma e garantisce trasporto di ossigeno al feto.

: essenziale per la produzione dei globuli rossi, previene l’anemia nella mamma e garantisce trasporto di ossigeno al feto. Vitamina B12, vitamina B6, niacina, biotina, tiamina, riboflavina, acido pantotenico : supportano il metabolismo energetico, riducono fatica e affaticamento, e favoriscono la salute psicologica.

: supportano il metabolismo energetico, riducono fatica e affaticamento, e favoriscono la salute psicologica. Vitamina C, rame e zinco : collaborano alla fortificazione delle difese immunitarie e proteggono le cellule dallo stress ossidativo.

: collaborano alla fortificazione delle difese immunitarie e proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Vitamina E e selenio : svolgono un’azione antiossidante potenziata, contribuendo alla stabilità delle membrane cellulari.

: svolgono un’azione antiossidante potenziata, contribuendo alla stabilità delle membrane cellulari. Vitamina D: favorisce l’assorbimento del calcio, essenziale per lo sviluppo della mamma e del feto.

Calcio : supporta la formazione ossea e contribuisce alla normale contrazione muscolare.

: supporta la formazione ossea e contribuisce alla normale contrazione muscolare. Cromo : aiuta a regolare i livelli di glucosio nel sangue, importante in gravidanza per il metabolismo energetico materno.

: aiuta a regolare i livelli di glucosio nel sangue, importante in gravidanza per il metabolismo energetico materno. DHA (acido docosaesaenoico): un omega-3 essenziale per il normale sviluppo cerebrale e retinico del feto. L’organismo materno non può sintetizzarlo in quantità sufficienti, quindi l’integrazione è fondamentale, soprattutto da metà gravidanza in poi.

Come si usa Multicentrum Mamma DHA

L’integratore Multicentrum Mamma DHA si assume in modo molto semplice e pratico: 1 compressa + 1 capsula molle al giorno, da deglutire con un bicchiere d’acqua, preferibilmente durante o dopo i pasti.

Può essere assunto dal concepimento fino al termine della gravidanza. Se indicato dal medico, l’assunzione può continuare anche durante l’allattamento, per prolungare il supporto nutrizionale.

Per una corretta assunzione è necessario tenere conto di queste avvertenze riportate sul foglio illustrativo:

Non superare la dose giornaliera raccomandata;

Gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano;

In caso di allergia al pesce, consultare il medico.

In ogni caso, è sempre una buona idea consultare il medico prima dell’assunzione di qualsiasi integratore durante la gravidanza e l’allattamento.

Multicentrum Mamma e Multicentrum Mamma DHA

Multicentrum Mamma e Multicentrum Mamma DHA sono due integratori molto simili, sia nel nome che nella composizione, e spesso possono indurre in confusione.

Difatti, la differenza principale tra i due è che nella confezione di Multicentrum Mamma DHA è sono presenti anche delle capsule molli per l’integrazione di DHA. Queste sono da assumere in aggiunta alle compresse (1 compressa + 1 capsula molle al giorno), che hanno composizione identica a quella di Multicentrum Mamma.

Dunque, se si desidera integrare anche gli omega-3 per il supporto neurovisivo del bambino, la scelta consigliata è Multicentrum Mamma DHA. Se invece la priorità sono solo vitamine e minerali, Multicentrum Mamma è sufficiente. È da considerare anche che Multicentrum Mamma DHA non è adatto a chi ha allergie al pesce, dato che le capsule molli contengono olio di pesce.

Multicentrum PreMamma e Multicentrum Neo Mamma DHA

Oltre a Multicentrum Mamma DHA, la linea gravidanza di Multicentrum comprende altri due integratori pensati per accompagnare le donne in ogni fase della maternità.

Multicentrum Premamma è la formulazione indicata prima del concepimento e nel primo trimestre di gravidanza. Contiene un mix essenziale di acido folico (400 mcg), iodio, vitamina D e altre vitamine del gruppo B, pensato per sostenere l’avvio della gestazione e la formazione del tubo neurale del feto. È ideale per chi sta programmando una gravidanza o si trova nelle primissime settimane.

Multicentrum Neo Mamma DHA, invece, è pensato per il post parto e l’allattamento. Oltre alle vitamine e ai minerali utili per il recupero fisico della mamma, sfrutta il DHA, importante per sostenere la funzione cerebrale e visiva del neonato attraverso il latte materno. Aiuta inoltre a mantenere alta l’energia e a compensare eventuali carenze nutrizionali dopo la nascita del bambino.

Insomma, Multicentrum ha creato una linea completa per accompagnare le donne prima, durante e dopo la gravidanza. È però importante valutare con il medico se l’assunzione di questi integratori sia necessaria e sicura per la specifica situazione.

