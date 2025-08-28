Idee per viaggi ed esperienze di coppia (che fanno bene persino alla salute mentale)

Quali sono le idee per viaggi ed esperienze di coppia che permettono non solo di vivere un momento speciale insieme al partner ma fanno bene anche al nostro umore e alla salute mentale?

Viaggiare è tra le attività preferite dalle coppie che amano scoprire ed esplorare nuovi posti ma soprattutto venire a contatto con altre culture, anche diverse dalla nostra. C’è chi per un viaggio sceglie di fare un giro in gondola a Venezia, chi invece prenota in un campeggio o chi preferisce un’esperienza diversa dal solito come prenotare al Moom Motel suite a tema. Scopriamo tutto.

Prenotare in un campeggio all’aperto

Probabilmente questa è una delle esperienze più interessanti per chi ama passare del tempo a contatto con la natura. Sia in Italia quanto nel resto d’Europa, per esempio nei boschi in Slovenia, vicino ai laghi del territorio, ci sono dei campeggi estremamente particolari che non ci permettono solo di dormire in tenda.

In alcuni casi si parla di glamping, ovvero l’unione di glamour e camping: veri e propri posti di lusso in cui non manca nulla. In altri possiamo persino avere la possibilità di dormire in una casa sull’albero, come sognavamo da bambini. Di certo è un tipo di esperienza intima e che ci riconnette con la parte più selvaggia di noi.

Partire per un viaggio con zaino in spalla

Talvolta per ritrovarci abbiamo bisogno di perderci: sembra quasi un ossimoro, eppure, nel momento in cui ci mettiamo alla prova, comprendiamo meglio i nostri limiti, cosa realisticamente possiamo fare e cosa invece non è nelle nostre corde. Ed è giusto così.

Di certo partire per un viaggio con zaino in spalla insieme al proprio partner – tipologia molto diffusa soprattutto tra gli under 30 – è un’occasione per viaggiare non solo in modo economico ma anche per scoprire nuovi posti e chissà, trovare un po’ più se stessi.

Prenotare in una suite a tema

C’è anche un altro aspetto da considerare ed è che talvolta non possiamo partire per un lungo viaggio: magari abbiamo semplicemente un weekend a disposizione e non possiamo usufruire di troppi giorni di ferie.

Ma se ci sentiamo comunque scarichi, fiacchi e vogliamo recuperare le energie (e vivere naturalmente un’esperienza bellissima con il partner) allora possiamo valutare di alloggiare in una suite a tema, dove possiamo persino valutare una suite con idromassaggio ispirata al paradiso terrestre, per fare un pieno di benessere.

Provare un ritiro spirituale dedicato al benessere mentale

Negli ultimi anni il tema della salute mentale è sempre più importante: non solo le istituzioni si stanno concentrando sulla prevenzione (per abbattere ogni tabù), ma anche noi stessi cerchiamo di metterci più al primo posto e di ascoltare i segnali del nostro corpo.

Abbiamo parlato di viaggi e di esperienze e di certo provare un ritiro spirituale con possibilità di fare un digital detox, ovvero disintossicarsi dalla tecnologia, è un modo per trascorrere dei giorni a contatto con la natura ma anche per provare un nuovo stile di vita, visto che vengono proposte diverse attività legate, come la meditazione e lo yoga.

