L’enciclopedia del calcio scrollata sui social: curiosità, aneddoti assurdi e divertenti, record assoluti

Fino a 30 anni fa c’erano le enciclopedie e gli albi per consultare tutti i record e le statistiche, mentre le curiosità e gli aneddoti più divertenti venivano pubblicati sulle riviste di calcio cartacee e tabloid specializzati: praticamente un altro mondo, fatto di carta e non di click.

Oggi il mondo è cambiato totalmente, ogni curiosità di qualsiasi tipo con le scommesse calcio più incredibili e le ultime news, vengono pubblicate sulle pagine social dedicate al pallone e sono sempre di più anche gli aneddoti assurdi e divertenti che escono alla luce, così come le storie di amicizia e sportività d’altri tempi.

Il più grande calciatore che non è mai sceso in campo

Cominciamo subito con una curiosità assurda, a tratti divertente e ancora oggi incredibile. Carlos Henrique Raposo, soprannominato “Il Kaiser” ha giocato in tantissime squadre sudamericane e persino in Europa, all’Ajaccio, o meglio, è stato ingaggiato, perché non è mai sceso in campo.

Ha vinto anche il Campionato Carioca di Rio de Janeiro con il Fluminense nella stagione 1987/1988 con 0 presenze… della serie: campioni per sbaglio.

Stiamo parlando della più grande truffa della storia del calcio, perché in 17 anni come professionista, Raposo non è mai sceso in campo ma si è costruito una reputazione solida, inventandosi un curriculum da campione.

Miccoli contro Bari

Ecco un’altra curiosità divertente, perché Serse Cosmi ha raccontato dell’astio di Miccoli verso Bari e Cassano, le ragioni erano puramente agonistiche, perché quando giocava al Lecce non nominava mai Bari, neanche per dare una semplice indicazione.

Baggio torna in America e regala la maglia Azzurra a Messi

Roberto Baggio in occasione del Mondiale per Club 2025 è tornato nello stadio di Pasadena in California, lì dove sbagliò quel rigore nel 1994.

L’Azzurro ha incontrato Messi e gli ha regalato una maglia dell’Italia autografata. La Pulce Atomica, commosso e grato, ha voluto immortalare il momento sui social.

Luis Enrique perde una finale dopo 11 vittorie consecutive

Ha vinto la Champions con il Barcellona nel 2015 e con il PSG nel 2025 realizzando anche il Triplete, ma dopo un record assoluto di 11 finali vinte, Luis Enrique si è arreso al Chelsea in finale dei Mondiali per Club 2025, perdendo 3 – 0 alla guida del PSG.

Del Piero consola Trezeguet e Zidane dopo la finale mondiale del 2006

Questa è un’altra curiosità che racconta la storia del calcio di grandi campioni che possedevano uno spirito sportivo nobile. Quando l’Italia vinse i mondiali nel 2006, dopo i festeggiamenti in campo, Alessandro del Piero andò a consolare prima Trezeguet e poi Zizou nel tunnel, entrambi suoi ex compagni di squadra.

Zidane ringraziò il suo capitano bianconero e disse che lui meritava quella coppa, perché era il miglior calciatore con cui avesse mai giocato.

Garrincha: l’allegria del popolo, l’angelo con le gambe storte

Garrincha si è portato dietro diversi problemi di salute per tutta la vita, tra la spina dorsale deformata, lo strabismo, il bacino sbilanciato e ben 6 cm di differenza tra una gamba e l’altra, con tanto di ginocchia affette da varismo e valgismo.

Un altro soprannome, oltre a quelli citati nel titolo, era “Il Chaplin del Calcio”, sì perché Garrincha è considerato ancora oggi uno dei calciatori più forti di sempre, tra i più grandi dribblatori, attaccante e ala destra unica. Non ci credete? Col Brasile vinse due Coppe del Mondo nel 1958 e nel 1962.

Il record assoluto Chelsea in UEFA

Con la vittoria della Conference League 2025, il Chelsea è l’unico club che ha vinto tutte e 5 le competizioni UEFA più importanti, comprese 2 Coppe delle Coppe, torneo ormai estinto. Oltre a questi titoli i Blues hanno vinto 2 Champions, 2 Europa League e 2 Supercoppe Europee.

