Moto e assicurazioni, Prima continua a crescere: oltre 500.000 polizze attive in Italia

Prima Assicurazioni si conferma tra le protagoniste del segmento moto, con oltre 500.000 polizze attive. Un traguardo che riflette la solidità di un modello operativo che ha saputo unire tecnologia avanzata, competitività nei prezzi e attenzione all’esperienza cliente.

L’insurtech italiana, in appena dieci anni di attività, ha ridefinito gli standard di accessibilità e trasparenza nel mondo assicurativo, diventando un punto di riferimento per chi cerca soluzioni smart e affidabili per assicurare la propria moto.

Oltre mezzo milione di motocicli assicurati: un benchmark per il settore, un successo fondato su numeri concreti

Secondo i dati aggiornati al 2024, Prima Assicurazioni ha superato le 500.000 moto assicurate in Italia, equivalenti a più del 12,5% del totale nazionale.

Il successo in questo settore è frutto di una proposta assicurativa costruita attorno alle esigenze reali dei motociclisti italiani, con particolare attenzione a:

Possibilità di attivare la polizza solo nei mesi d’uso effettivo

Prezzi personalizzati e dinamici

Gestione full digital, dalla stipula alla denuncia sinistro

Il modello Prima Assicurazioni: tecnologia e semplicità al servizio dell’utente

L’approccio di Prima Assicurazioni si fonda sull’integrazione tra data science e interfaccia utente. Gli algoritmi sviluppati internamente analizzano milioni di combinazioni per fornire preventivi su misura, che tengano conto di abitudini di guida, area geografica, anzianità del veicolo e storico assicurativo.

Il risultato è una tariffa ottimizzata che rispecchia in modo più accurato il profilo del cliente, accompagnata da una user experience veloce, chiara e autonoma.

La struttura tecnologica dietro il successo: un hub digitale da oltre 400 professionisti

Uno dei fattori chiave della crescita di Prima è l’investimento continuo in ricerca e sviluppo. Oggi, oltre un terzo dei dipendenti dell’azienda lavora nelle aree tecnologiche, analitiche e di customer experience, contribuendo a mantenere la piattaforma evoluta, reattiva e affidabile.

Punti di forza del backend operativo:

Machine Learning per l’elaborazione del rischio in tempo reale

per l’elaborazione del rischio in tempo reale Data Mesh per gestire grandi volumi informativi

per gestire grandi volumi informativi Sistemi predittivi per ottimizzare sinistri e antifrode

Non solo online: il valore della prossimità

Nonostante l’anima fortemente digitale, Prima Assicurazioni integra una rete fisica di intermediari in grado di fornire assistenza personalizzata. Questo modello ibrido ha contribuito a consolidare la reputazione del brand anche in contesti territoriali complessi, mantenendo alta la qualità della relazione con l’utente.

I risultati del 2024: performance in costante crescita

Il successo nel comparto moto si inserisce all’interno di un anno di forti performance per il gruppo:

1,3 miliardi di euro di raccolta premi a livello complessivo (+47% rispetto al 2023)

a livello complessivo (+47% rispetto al 2023) 104 milioni di euro di EBITDA (+257% YoY)

(+257% YoY) Oltre 4 milioni di clienti attivi

Presenza in continua espansione in Spagna e Regno Unito

L’insurtech come nuovo standard di riferimento

Il successo di Prima nel segmento moto dimostra come il modello insurtech non sia più una nicchia, ma rappresenti un benchmark per tutto il settore assicurativo. L’elevato livello di automazione, l’efficienza gestionale e la soddisfazione del cliente stanno spingendo l’intero comparto a rivedere i propri modelli operativi.

Conclusione

Con oltre 500.000 moto assicurate e una quota di mercato in costante crescita, Prima Assicurazioni conferma un successo costruito attraverso scelte tecnologiche mirate, ascolto del cliente e una piattaforma pensata per semplificare ogni passaggio dell’esperienza assicurativa.

Un risultato che segna non solo un traguardo numerico, ma anche una direzione chiara per il futuro del settore: digitale, personalizzato, umano.

