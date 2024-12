Noleggio a lungo termine di automobili: una formula flessibile e adatta a tutti

Fino a qualche anno fa chi cercava una nuova automobile la acquistava direttamente, o al massimo optando per un finanziamento e la successiva rateizzazione. Oggi la situazione è decisamente cambiata, con la presenza di formule che si sono rivelate particolarmente convenienti, oltre che flessibili. Tra le migliori soluzioni c’è il noleggio a lungo termine, che in confronto al semplice noleggio permette di avere a disposizione la stessa automobile per diversi anni. Diverse aziende propongono opzioni di questo tipo, come ad esempio NoleggioClick.it.

Le varie caratteristiche del noleggio a lungo termine lo hanno ormai reso un’opzione davvero adatta a tutti. In questo articolo vi illustriamo tutto ciò che dovete sapere su questa formula e sui vantaggi che garantisce.

Quanto si paga?

In primis molti si chiedono quanto effettivamente si paghi. Per avviare un noleggio a lungo termine potrebbe essere previsto un anticipo iniziale, a cui fa seguito il pagamento periodico di un canone. L’anticipo non è previsto da tutte le imprese che gestiscono noleggi a lungo termine. Per questo vi consigliamo di controllare con attenzione, confrontando tra di loro diverse ipotesi.

Per capire quanto si paga bisogna valutare diversi elementi, tra cui c’è ovviamente il modello selezionato. Per alcune auto potrebbe essere previsto un canone più alto sulla base del loro valore. Oltre a ciò influenza il costo del canone anche il chilometraggio massimo consentito. Cosa significa? Che se si percorrono più chilometri di quelli indicati nel contratto si dovrà pagare qualcosa in più. Non è raro trovare degli accordi che prevedano una tolleranza riguardo al superamento del chilometraggio massimo.

La macchina si può tenere?

Il noleggio a lungo termine è reso particolarmente interessante dalla sua flessibilità. Quando arriva il momento della scadenza del noleggio si può sia restituire l’automobile, sia riscattarla. Il costo da pagare per il riscatto cambia a seconda del valore del veicolo.

Poter decidere è essenziale per chi cerca la massima flessibilità. In questo modo ognuno può valutare, in base alle sue necessità, quale sia la soluzione migliore.

Molti apprezzano il noleggio anche perché consente di cambiare facilmente la propria automobile. Quando un noleggio finisce si può continuare con un nuovo contratto, restituendo la macchina vecchia per prenderne direttamente una nuova.

Quali servizi si hanno a disposizione?

Tra i principali pregi del noleggio di automobili a lungo termine c’è la presenza di diversi servizi inclusi, per cui non è previsto nessun costo aggiuntivo. Il cliente deve pagare solo il canone, mentre ogni spesa aggiuntiva è a carico dell’impresa noleggiatrice. Ad esempio sono loro a occuparsi della manutenzione ordinaria, e anche di quella straordinaria. Oltre a ciò gestiscono costi come il pagamento del bollo auto e quello dell’assicurazione RCA.

Si tratta di una formula che permette di guidare con molti meno pensieri. In più ciò garantisce costi certi e completamente trasparenti, senza il rischio di spese impreviste relative all’auto che potrebbero gravare sul proprio portafogli.

Noi consigliamo di scegliere quelle aziende che offrono, nel noleggio, anche il soccorso stradale. Di solito non se ne ha bisogno ovviamente, ma in caso di emergenza sapere già su chi fare affidamento può essere un vantaggio da non sottovalutare.

